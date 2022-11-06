В Свердловской области уничтожат опасную продукцию из Италии

07 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Зараженные семена являются переносчиком многих вирусных заболеваний Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Свердловскую область из Италии поступила партия зараженных семян петрушки и кориандра, которая будет уничтожена. Об этом URA.RU сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Агрономы установили факт заражения при проведении гербологической экспертизы. Специалисты обнаружили в пакетированных семенах листовой петрушки сорта „Итальянский гигант“ и кориандра сорта „Янтарь“ семена карантинного сорного растения повилики», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты пояснили, что повилика поражает садовые, декоративные, дикорастущие и хозяйственно-ценные растения, а также является переносчиком многих вирусных заболеваний. «Семена повилики очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, и даже после прохождения через пищеварительный тракт животных», — уточнили агрономы. Ввиду особой опасности семена петрушки и кориандра из Италии будут уничтожены. Ранее агентство сообщало о другой зараженной партии итальянских семян — укропа и петрушки. Их было решено сжечь.

В Свердловскую область из Италии поступила партия зараженных семян петрушки и кориандра, которая будет уничтожена. Об этом URA.RU сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Агрономы установили факт заражения при проведении гербологической экспертизы. Специалисты обнаружили в пакетированных семенах листовой петрушки сорта „Итальянский гигант“ и кориандра сорта „Янтарь“ семена карантинного сорного растения повилики», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты пояснили, что повилика поражает садовые, декоративные, дикорастущие и хозяйственно-ценные растения, а также является переносчиком многих вирусных заболеваний. «Семена повилики очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, и даже после прохождения через пищеварительный тракт животных», — уточнили агрономы. Ввиду особой опасности семена петрушки и кориандра из Италии будут уничтожены. Ранее агентство сообщало о другой зараженной партии итальянских семян — укропа и петрушки. Их было решено сжечь.