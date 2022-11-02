В Свердловской области сожгут продукцию из недружественной страны

Свердловский Россельхознадзор обнаружил зараженные семена укропа и петрушки родом из Италии

03 ноября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Зараженные семена могут уничтожить весь урожай, который выращивают свердловские аграрии Фото: Анна Майорова © URA.RU Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные семена укропа и петрушки, выращенные в Италии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе гербологических исследований поступающих в регион семян обнаружены две партии зараженных семян, выращенных в Италии и ввозимых из Алтайского края. Это семена укропа сорта „Кустистый“ и семена петрушки сорта „Сахарная корневая“. В них фитосанитары нашли семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной», — сообщают представители Россельхознадзора По словам экспертов, обнаруженные сорняки являются крайне вредоносными и вызывают сильную аллергию. Амброзия полыннолистная, найденная в итальянских семенах, быстро распространяется, сильно иссушает почву и не дает расти ранее высаженным растениям, что приводит к потере урожая. В результате было решено уничтожить семена укропа и петрушки, выращенные в Италии, они будут сожжены.

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные семена укропа и петрушки, выращенные в Италии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе гербологических исследований поступающих в регион семян обнаружены две партии зараженных семян, выращенных в Италии и ввозимых из Алтайского края. Это семена укропа сорта „Кустистый“ и семена петрушки сорта „Сахарная корневая“. В них фитосанитары нашли семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной», — сообщают представители Россельхознадзора По словам экспертов, обнаруженные сорняки являются крайне вредоносными и вызывают сильную аллергию. Амброзия полыннолистная, найденная в итальянских семенах, быстро распространяется, сильно иссушает почву и не дает расти ранее высаженным растениям, что приводит к потере урожая. В результате было решено уничтожить семена укропа и петрушки, выращенные в Италии, они будут сожжены.