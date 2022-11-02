02 ноября 2022

В Свердловской области сожгут продукцию из недружественной страны

Свердловский Россельхознадзор обнаружил зараженные семена укропа и петрушки родом из Италии
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенное оформление плодоовощной продукции. Екатеринбург, россельхознадзор, фитосанитарный контроль, отдел карантинного фитосанитарного контроля
Зараженные семена могут уничтожить весь урожай, который выращивают свердловские аграрии Фото:

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные семена укропа и петрушки, выращенные в Италии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе гербологических исследований поступающих в регион семян обнаружены две партии зараженных семян, выращенных в Италии и ввозимых из Алтайского края. Это семена укропа сорта „Кустистый“ и семена петрушки сорта „Сахарная корневая“. В них фитосанитары нашли семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной», — сообщают представители Россельхознадзора

По словам экспертов, обнаруженные сорняки являются крайне вредоносными и вызывают сильную аллергию. Амброзия полыннолистная, найденная в итальянских семенах, быстро распространяется, сильно иссушает почву и не дает расти ранее высаженным растениям, что приводит к потере урожая. В результате было решено уничтожить семена укропа и петрушки, выращенные в Италии, они будут сожжены.

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Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные семена укропа и петрушки, выращенные в Италии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе гербологических исследований поступающих в регион семян обнаружены две партии зараженных семян, выращенных в Италии и ввозимых из Алтайского края. Это семена укропа сорта „Кустистый“ и семена петрушки сорта „Сахарная корневая“. В них фитосанитары нашли семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной», — сообщают представители Россельхознадзора По словам экспертов, обнаруженные сорняки являются крайне вредоносными и вызывают сильную аллергию. Амброзия полыннолистная, найденная в итальянских семенах, быстро распространяется, сильно иссушает почву и не дает расти ранее высаженным растениям, что приводит к потере урожая. В результате было решено уничтожить семена укропа и петрушки, выращенные в Италии, они будут сожжены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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