«Золотое яблоко» откроет второй магазин в Алматы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» расширит сеть новым магазином в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет будет располагаться в ТРЦ Mega Alma-Ata, сообщает пресс-служба организации в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Наклонись поближе, ага, вот так… Есть для тебя просто шикарная новость. 11 ноября откроется наш новый яблочный супермаркет в Алматы. Располагаться он будет в ТРЦ Mega Alma-Ata», — говорится в сообщении.

Новый магазин станет вторым работающим супермаркетом в Алматы. Первый находится в ТРЦ Dostyk Plaza. Новый супермаркет находится по адресу: город Алма-Ата, улица Розыбакиева, 247А. Пресс-служба «Золотого яблока» отмечает, что с 11 по 13 ноября посетителей нового магазина ждут скидки, подарки, мастер-классы и бесплатный макияж.

«Золотое яблоко» — четвертая компания в списке крупнейших в России парфюмерно-косметических сетей. Первый магазин компании открылся в 1996 году в Екатеринбурге на улице Малышева, 83. Сейчас открыты магазины сети в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и еще более десяти российских городов.