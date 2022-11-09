В Китае раскрыли тайную стратегию США по переговорам с РФ

США собираются реализовать новую дипломатическую стратегию вместо урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.
«Вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию. Согласно такой стратегии, Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией», — сообщает китайская газета Global Times.
Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.
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США собираются реализовать новую дипломатическую стратегию вместо урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию. Согласно такой стратегии, Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией», — сообщает китайская газета Global Times. Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.