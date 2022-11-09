В Китае раскрыли тайную стратегию США по переговорам с РФ

Global Times: США не заинтересованы в решении конфликта на Украине

09 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

США хотят получить поддержку от союзников из Европы, пишут СМИ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США собираются реализовать новую дипломатическую стратегию вместо урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию. Согласно такой стратегии, Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией», — сообщает китайская газета Global Times. Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.

США собираются реализовать новую дипломатическую стратегию вместо урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию. Согласно такой стратегии, Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией», — сообщает китайская газета Global Times. Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.