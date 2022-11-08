Помимо стихотворения тюменка сшила 20 пар варежек для мобилизованных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жительница Тюмени написала патриотическое стихотворение в защиту России, в поддержку мобилизованных мужчин, которые не побоялись встать на защиту Родины. Пост со стихотворением тюменки опубликовали волонтеры фонда «Путевка в жизнь Тюмень» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В стихотворении женщина восхищается молодежью, которая на фоне СВО проявила свой характер и откликнулась на призыв Родины. «Думала, что молодежь продалась за айфоны и кфси. Но спецоперация всем показала, РУССКИЙ ДУХ живет у них внутри», — говорится в тексте стихотворения.

Помимо поэзии, тюменка подняла дух мобилизованных и другим подарком. Женщина собственноручно сшила 20 пар теплых меховых варежек, которые передала в тюменский фонд помощи военным и их семьям.

Ранее агентство рассказывало о жительнице Тобольска, которая сочинила песню в поддержку мобилизованных. Девушка разместила видео своего исполнения в социальных сетях.