В заводском бомбоубежище сотрудники предприятия побывали впервые Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На пермском предприятии оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» для руководителей структурных подразделений провели экскурсию по заводскому бомбоубежищу. Цель — показать, как добраться до укрытия, как привести его в готовность и использовать все имеющиеся внутри системы, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Защитное сооружение на основной площадке предприятия построено в 1976 году. В 2022 году здесь были полностью проверены пожарное водоснабжение, системы сигнализации, очистки, вентиляции, восстановлена система освещения, работоспособность дизельной электростанции, приобретена мебель. В настоящий момент помещение оснащено питьевой водой, индивидуальными сухими пайками, медоборудованием для оказания первой помощи», — цитируются в сообщении слова начальника отдела ГО и ЧС предприятия Алексея Бушуева.

В сообщении также уточняется, что после проведения дополнительных расчетов и завершения ремонтов аналогичные экскурсии для руководителей проведут в защитном сооружении на Яблочкова. Кроме того, сейчас на заводе проходит обучение техгруппы по обслуживанию убежищ. В цехах предприятия размещены информационные таблички и указатели, обновлена документация.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 100 миллионов рублей продается здание с бомбоубежищем. Оно находится в Дзержинском районе города.

Защитное сооружение на основной площадке предприятия было построено в 1976 году Фото: группа «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте»