14 ноября 2022

Politico: Госдеп США готовит Украину к началу мирных переговоров с Россией

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Власти США будут обсуждать переговоры, тесно взаимодействуя с Киевом, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдеп США подготавливает Украину к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

«Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах]? <…> Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Госсекретарь США заявил, что только Зеленский определяет условия переговоров. Минобороны Украины отказались принимать компромиссы с Россией.

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Госдеп США подготавливает Украину к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает издание Politico. «Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах]? <…> Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Госсекретарь США заявил, что только Зеленский определяет условия переговоров. Минобороны Украины отказались принимать компромиссы с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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