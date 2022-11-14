Politico: Госдеп США готовит Украину к началу мирных переговоров с Россией

15 ноября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Власти США будут обсуждать переговоры, тесно взаимодействуя с Киевом, пишет Politico Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США подготавливает Украину к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает издание Politico. «Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах]? <…> Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Госсекретарь США заявил, что только Зеленский определяет условия переговоров. Минобороны Украины отказались принимать компромиссы с Россией.

Госдеп США подготавливает Украину к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает издание Politico. «Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах]? <…> Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Госсекретарь США заявил, что только Зеленский определяет условия переговоров. Минобороны Украины отказались принимать компромиссы с Россией.