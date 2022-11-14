Politico: Госдеп США готовит Украину к началу мирных переговоров с Россией

Власти США будут обсуждать переговоры, тесно взаимодействуя с Киевом, пишет Politico
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госдеп США подготавливает Украину к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает издание Politico.
«Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах]? <…> Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Госсекретарь США заявил, что только Зеленский определяет условия переговоров. Минобороны Украины отказались принимать компромиссы с Россией.
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