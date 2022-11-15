Бюджет Тобольска на 2023 год «похудеет» на 5,8 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы казны Тобольска (Тюменская область) в 2023 году будут на 5,8 млрд меньше, чем в 2022-м. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной властями города. В следующем году существенно урежут расходы по разделам «Национальная экономика» и траты на сферу ЖКХ.

«Объем поступлений доходов в бюджет города Тобольска. 2022 год (первоначальный бюджет) — 19 614 424 тысяч рублей, 2023 год — 13 727 745 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Тобольска на ближайшие годы.

Разница в доходах составляет более 5,8 млрд рублей. Это отражается и на расходной части бюджета. Так, в 2023 году будут уменьшены траты по нескольким статьям.

Самый большой минус ждет сферу «Национальная экономика»: в 2022-м на нее закладывалось более 13,7 млрд рублей, а в 2023-м — чуть больше 8 млрд. В эту статью входят траты на программы по формированию комфортной городской среды, содержанию улиц и дорог, развитию нефтехимии, малого и среднего бизнеса и прочее.

На втором месте по урезанию трат оказалась сфера ЖКХ (минус 645 млн рублей). Меньше средств заложено на обеспечение жильем малоимущих и молодых семей, переселение из аварийных домов, ремонт коммунальной инфраструктуры и другие направления, входящие в этот пул расходов.

Также меньше власти потратят на культуру, соцполитику и общегосударственные вопросы. В последние, в числе прочего, входят траты на главу администрации, чиновников, председателя думы и депутатов.

По ряду сфер в 2023 году предусмотрено увеличение ассигнований. Так, заложено больше средств на обеспечение безопасности тоболяков, образование, сферу спорта и охрану окружающей среды.

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов пока не утвержден. Публичные слушания по этому вопросу пройдут в Тобольске 28 ноября.