Челябинский конный клуб передал верблюжью шерсть для мобилизованных

Для мобилизованных сделают теплые пояса из верблюжьей шерсти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерский конный клуб (Челябинская область) передал женщинам, которые изготавливают вещи для мобилизованных, верблюжью шерсть на пояса для солдат. Об этом URA.RU сообщила руководитель клуба Татьяна Мордовец.

Татьяна призналась URA.RU, что шерсть не собирали целенаправленно. Верблюд линяет один раз — весной. Шерсть собрали давно и оставили в мешках для продажи.

«К нам обратились девушка, чтобы купить мешок шерсти. Сначала я не поняла, зачем она ей нужна. Когда узнали о том, что она нужна для мобилизованных, передали мешок сами. Осталось отвезти еще один», — рассказала URA.RU руководитель клуба.

Татьяна объяснила, что шерсть находится в больших мешках, но она не спрессована, а значит ее немного. Мешки передали женщинам, которые вяжут вещи для солдат, чтобы сделать теплые пояса.

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