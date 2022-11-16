Златоустовские пряники поддерживают иммунитет бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Студенты Златоустовского техникума технологий и экономики в Челябинской области отправляют на Донбасс расписные пряники с надписью «Zа победу!». Как URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения, ребята вместе с преподавателями испекли две тысячи изделий.

«Преподаватели и студенты предложили свой посильный вклад. Кроме сбора вещей и финансовых средств, они пекут расписные пряники и отправляют их на фронт», — рассказала URA.RU директор техникума Марина Пономарева.

По рецепту в пряники добавляют кориандр, корицу, имбирь и перец. Как URA.RU рассказала Пономарева, такой состав делает выпечку полезной в деле поддержки иммунитета и профилактики простудных заболеваний. На готовые изделия наносят целую серию надписей. Кроме слов «Zа победу!», это ободряющие фразу вроде «Мы с вами!» и «С любовью!».

Общественной работой коллектив занимается во внеурочное время. Средства на закуп продуктов для изготовления пряников собирают самостоятельно. Выпечкой занимаются студенты специальности «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар-кондитер».

Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля. Посылки доставляются добровольцам и мобилизованным. Частичный призыв граждан из запаса был объявлен 21 сентября и к настоящему времени завершен.

Златоустовцы успели испечь и отправить в Донбасс две тысячи пряников Фото: пресс-служба Златоустовского техникума технологий и экономики