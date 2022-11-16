В ресторанах ХМАО придумали, чем заменить зарубежный алкоголь

В ресторанах ХМАО начнут заменять зарубежный алкоголь отечественным и менее известными брендами

17 ноября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Бармен одного из заведений Сургута рассказал, на какие бренды обратить внимание Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что будут заменять зарубежный алкоголь, который исчезает с полок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бармен одного из заведений в Сургуте Денис. «Мы сейчас оказались в такой ситуации, что некоторые компании уходят с российского рынка. И у нас есть три пути: параллельный импорт, местные производители и зарубежные компании, которые готовы заходить на наш рынок. Так, канадский виски уже успешно заменяет американский Jack Daniels, джин закупаем российский», — отмечает бармен. По его словам, многие зарубежные компании, которые раньше не могли зайти на российский рынок из-за флагманов, сейчас получили свой шанс и используют его. Так происходит в сегменте пивоварения, джинов и настоек. Кроме того, предприятия общепита обратили более пристальное внимание на отечественного производителя. «Неожиданно оказалось, что в России производят отличные дистилляты. В первую очередь, в Санкт-Петербурге есть завод „Ладога“ — отличные джины делают», — рассказал участник рынка. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Санкции были введены на фоне спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

В ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что будут заменять зарубежный алкоголь, который исчезает с полок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бармен одного из заведений в Сургуте Денис. «Мы сейчас оказались в такой ситуации, что некоторые компании уходят с российского рынка. И у нас есть три пути: параллельный импорт, местные производители и зарубежные компании, которые готовы заходить на наш рынок. Так, канадский виски уже успешно заменяет американский Jack Daniels, джин закупаем российский», — отмечает бармен. По его словам, многие зарубежные компании, которые раньше не могли зайти на российский рынок из-за флагманов, сейчас получили свой шанс и используют его. Так происходит в сегменте пивоварения, джинов и настоек. Кроме того, предприятия общепита обратили более пристальное внимание на отечественного производителя. «Неожиданно оказалось, что в России производят отличные дистилляты. В первую очередь, в Санкт-Петербурге есть завод „Ладога“ — отличные джины делают», — рассказал участник рынка. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Санкции были введены на фоне спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.