17 ноября 2022

В ХМАО продают «умную» квартиру за десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, современные технологии, умный дом, умная техника
Освещение и теплые полы можно включать с помощью смартфона Фото:

В Сургуте (ХМАО) за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit, говорится в объявлении появилось на сайте «Авито».

«Освещение частично выполнено беспроводными выключателями с возможностью управления через приложение. На обеих лоджиях уложен керамогранит с теплыми электрическими полами с дистанционным управлением», — уточняется в объявлении.

Кроме того, в квартире стоит дизайнерская мебель. Вся отделка выполнена из зарубежных материалов. Цена за жилье — 22 миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.

Пятикомнатная квартира в Сургуте

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В Сургуте (ХМАО) за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit, говорится в объявлении появилось на сайте «Авито». «Освещение частично выполнено беспроводными выключателями с возможностью управления через приложение. На обеих лоджиях уложен керамогранит с теплыми электрическими полами с дистанционным управлением», — уточняется в объявлении. Кроме того, в квартире стоит дизайнерская мебель. Вся отделка выполнена из зарубежных материалов. Цена за жилье — 22 миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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