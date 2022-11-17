В ХМАО продают «умную» квартиру за десятки миллионов рублей

18 ноября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Освещение и теплые полы можно включать с помощью смартфона Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit, говорится в объявлении появилось на сайте «Авито». «Освещение частично выполнено беспроводными выключателями с возможностью управления через приложение. На обеих лоджиях уложен керамогранит с теплыми электрическими полами с дистанционным управлением», — уточняется в объявлении. Кроме того, в квартире стоит дизайнерская мебель. Вся отделка выполнена из зарубежных материалов. Цена за жилье — 22 миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц. Пятикомнатная квартира в Сургуте фото с сайта «Авито»

В Сургуте (ХМАО) за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit, говорится в объявлении появилось на сайте «Авито». «Освещение частично выполнено беспроводными выключателями с возможностью управления через приложение. На обеих лоджиях уложен керамогранит с теплыми электрическими полами с дистанционным управлением», — уточняется в объявлении. Кроме того, в квартире стоит дизайнерская мебель. Вся отделка выполнена из зарубежных материалов. Цена за жилье — 22 миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.