В ХМАО продают «умную» квартиру за десятки миллионов рублей

В Сургуте (ХМАО) за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit, говорится в объявлении появилось на сайте «Авито».
«Освещение частично выполнено беспроводными выключателями с возможностью управления через приложение. На обеих лоджиях уложен керамогранит с теплыми электрическими полами с дистанционным управлением», — уточняется в объявлении.
Кроме того, в квартире стоит дизайнерская мебель. Вся отделка выполнена из зарубежных материалов. Цена за жилье — 22 миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.
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