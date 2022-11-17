17 ноября 2022

Пермячку отправили в тюрьму за истязание детей и престарелой матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Женщина проведет в колонии несколько лет Фото:

Пермячка признана виновной в истязании троих малолетних детей и престарелой матери. Следующие несколько лет женщина проведет в колонии. Подробности о противоправной деятельности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что жительница Березников (Пермский край) не воспитывала троих детей двух, пяти и шести лет. Испытывая неприязненное отношение к детям и престарелой матери, пермячка наносила им побои, причиняя тем самым страдания», — пояснили в ведомстве.

После возбуждения уголовного дела детей от матери забрали и поместили в приют. Сама женщина признана виновной и следующие 3,5 года проведет в колонии общего режима.

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Пермячка признана виновной в истязании троих малолетних детей и престарелой матери. Следующие несколько лет женщина проведет в колонии. Подробности о противоправной деятельности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что жительница Березников (Пермский край) не воспитывала троих детей двух, пяти и шести лет. Испытывая неприязненное отношение к детям и престарелой матери, пермячка наносила им побои, причиняя тем самым страдания», — пояснили в ведомстве. После возбуждения уголовного дела детей от матери забрали и поместили в приют. Сама женщина признана виновной и следующие 3,5 года проведет в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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