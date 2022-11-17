Пермячку отправили в тюрьму за истязание детей и престарелой матери

18 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Женщина проведет в колонии несколько лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермячка признана виновной в истязании троих малолетних детей и престарелой матери. Следующие несколько лет женщина проведет в колонии. Подробности о противоправной деятельности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что жительница Березников (Пермский край) не воспитывала троих детей двух, пяти и шести лет. Испытывая неприязненное отношение к детям и престарелой матери, пермячка наносила им побои, причиняя тем самым страдания», — пояснили в ведомстве. После возбуждения уголовного дела детей от матери забрали и поместили в приют. Сама женщина признана виновной и следующие 3,5 года проведет в колонии общего режима.

Пермячка признана виновной в истязании троих малолетних детей и престарелой матери. Следующие несколько лет женщина проведет в колонии. Подробности о противоправной деятельности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что жительница Березников (Пермский край) не воспитывала троих детей двух, пяти и шести лет. Испытывая неприязненное отношение к детям и престарелой матери, пермячка наносила им побои, причиняя тем самым страдания», — пояснили в ведомстве. После возбуждения уголовного дела детей от матери забрали и поместили в приют. Сама женщина признана виновной и следующие 3,5 года проведет в колонии общего режима.