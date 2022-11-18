В Сургуте ребенок попал под колеса микроавтобуса

В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по улице Ленина ребенок попал под колеса микроавтобуса «Форд». Машина проехала ему по ноге.
Мальчик выскочил из-за припаркованных во дворе автомобилей, сообщает «Сургутинформтв». Ребенка передали в руки медиков.
В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП позднее.
Ранее сообщалось, что в Сургуте мужчину госпитализировали после спасения детей от выехавшего на детскую площадку внедорожника. Одна из девочек отделалась ушибом, потому что отец закрыл ее от удара автомобиля собой.
Обновлено 19.11.2022, 17:26. В отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО сообщили, что за рулем был водитель 1973 г. р. «По предварительной информации, ребенок перебегал дворовую дорогу из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2015 г. р. получил телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.
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