Участник СВО из ХМАО поблагодарил жителей за помощь

21 ноября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Участник СВО из ХМАО находится в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации, находящийся в отпуске, поблагодарил жителей поселка Высокий (ХМАО) за помощь военным. Мужчина присутствовал на встрече горожан с главой Мегиона Олегом Дейнека, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Без нашей общей поддержки парням будет очень сложно защищать наш общий мир. Вы не поверите, насколько письма школьников трогают сердца солдат, которые понимают, что в ответе за их будущее. Спасибо вам за все!» — сказал жителям участник СВО. Он также поздравил присутствующих матерей с предстоящим праздником от имени военнослужащих. Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из Югорска (ХМАО) обратился со словами благодарности к землякам за поддержку и помощь. Соответствующий пост от его имени разместил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.

Участник спецоперации, находящийся в отпуске, поблагодарил жителей поселка Высокий (ХМАО) за помощь военным. Мужчина присутствовал на встрече горожан с главой Мегиона Олегом Дейнека, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Без нашей общей поддержки парням будет очень сложно защищать наш общий мир. Вы не поверите, насколько письма школьников трогают сердца солдат, которые понимают, что в ответе за их будущее. Спасибо вам за все!» — сказал жителям участник СВО. Он также поздравил присутствующих матерей с предстоящим праздником от имени военнослужащих. Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из Югорска (ХМАО) обратился со словами благодарности к землякам за поддержку и помощь. Соответствующий пост от его имени разместил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.