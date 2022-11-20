20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Участник СВО из ХМАО поблагодарил жителей за помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных, тренировка на полигоне
Участник СВО из ХМАО находится в отпуске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации, находящийся в отпуске, поблагодарил жителей поселка Высокий (ХМАО) за помощь военным. Мужчина присутствовал на встрече горожан с главой Мегиона Олегом Дейнека, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Без нашей общей поддержки парням будет очень сложно защищать наш общий мир. Вы не поверите, насколько письма школьников трогают сердца солдат, которые понимают, что в ответе за их будущее. Спасибо вам за все!» — сказал жителям участник СВО. Он также поздравил присутствующих матерей с предстоящим праздником от имени военнослужащих.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из Югорска (ХМАО) обратился со словами благодарности к землякам за поддержку и помощь. Соответствующий пост от его имени разместил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.

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Участник спецоперации, находящийся в отпуске, поблагодарил жителей поселка Высокий (ХМАО) за помощь военным. Мужчина присутствовал на встрече горожан с главой Мегиона Олегом Дейнека, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Без нашей общей поддержки парням будет очень сложно защищать наш общий мир. Вы не поверите, насколько письма школьников трогают сердца солдат, которые понимают, что в ответе за их будущее. Спасибо вам за все!» — сказал жителям участник СВО. Он также поздравил присутствующих матерей с предстоящим праздником от имени военнослужащих. Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из Югорска (ХМАО) обратился со словами благодарности к землякам за поддержку и помощь. Соответствующий пост от его имени разместил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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