Мобилизованный из ХМАО поблагодарил земляков за помощь

Мобилизованный из Югорска через мэра передал землякам слова благодарности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из Югорска (ХМАО) обратился со словами благодарности к землякам за поддержку и помощь. Соответствующий пост от его имени разместил мэр города Алексей Харлов в своем telegram-канале. При этом имени бойца Харлов не указал.

«Хочу выразить огромную благодарность генеральному директору „Газпром трансгаз Югорск“ Петру Созонову, лучшему главе города Югорска Алексею Харлову, начальнику УТТ и СТ Алексею Абрамову и начальнику ПЭО УТТ И СТ Павлу Багину, начальнику А/К №5 Арсентию Чикатуеву (и всем работникам). И всем жителям Югорска. Мы очень ценим вашу поддержку и помощь», — привел слова мобилизованного мэр.

Харлов отметил, что житель Югорска попросил его разместить обращение. «Югорчане, мы гордимся вами!» — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные из Урая (ХМАО) записали видео со словами благодарности землякам за помощь и поддержку. Видео разместил в своем telegram-канале глава города Урай Тимур Закирзянов.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.