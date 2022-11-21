Холдинг пермского миллиардера ищет специалиста по гражданской обороне

Сотруднику по гражданской обороне и охране труда на предприятии готовы платить 50 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину агрохолдинг «Русь», на производстве которого летом 2022 года погибла сотрудница, ищет специалиста по гражданской обороне и охране труда. Ему обещают заработную плату от 50 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Headhunter.

«Специалист по охране труда. Обязанности: организация и координация работы по гражданской обороне. Организация обучения безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Приобретение и выдача специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. Расследование несчастных случаев на производстве», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2022 года на предприятии возбудили уголовное дело по факту гибели 38-летней сотрудницы. Ее насмерть придавило тонами зерна. Как пояснил корреспонденту агентства директор ООО «Русь» Роман Витюховский, поиск нового специалиста не связан с происшествием в агрохолдинге. «Между этими фактами связи нет. Сотрудника ищем в плановом режиме», — уточнил руководитель.

ООО «Русь» входит в состав многопрофильного холдинга «Сатурн-Р», принадлежащего предпринимателю Александру Репину. Агропредприятие является одним из крупнейших по производству сырого молока в Пермском крае. В феврале 2022 года краевые власти обратились в суд с требованием к предприятию о возврате субсидии в 247 млн рублей, полученной из бюджета в 2018 году на развитие производства. Агрохолдинг оспорил требование в Арбитражном суде Пермского края и выиграл дело.