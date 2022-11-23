Общественники из ХМАО сообщили, в чем больше всего нуждаются бойцы на передовой

Атаман Лещинский: солдатам на передовой нужны сладости, медикаменты и теплые вещи

Общественники помогают солдатам, которые находятся на передовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители казачества ХМАО, которые собирают помощь для участников СВО, рассказали, что солдаты на передовой больше всего просят присылать им сладости, медикаменты и теплые вещи. Подробностями с URA.RU поделился атаман Обь-Иртышского казачьего войска Дмитрий Лещинский.

«На передовой просят в основном теплые вещи, обязательно что-нибудь вкусненькое, сладкое и медикаменты. Особенно первой необходимости. Поэтому и собираем помощь, чтобы решить проблемы бойцов на передовой. Тем, кто стоит на первой и второй линии. Министерство обороны, конечно, снабжает, но все равно помогаем, чем можем ребятам. Сейчас в связи с мобилизацией и частыми обращениями в интернете, может быть, тыловые службы усилят работу в этом направлении», — сообщил Лещинский.

Также атаман обратил внимание на тех, кто находится в госпиталях. Раненым солдатам необходимо нижнее белье. «Там же как получается, боец хоть и получил снабжение и вещи взял на передовую. Но при ранении, когда их отправляют в госпиталь, все его вещи остаются в расположении подразделения. Они хоть и есть, но в госпитале солдаты по факту остаются только в пижаме, которую выдают в больнице. Вот и возим им нижнее белье», — добавил Лещинский.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО. Кроме этого, Шипилов встретился с командованием Центрального военного округа.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.