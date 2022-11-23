Общественники из ХМАО сообщили, в чем больше всего нуждаются бойцы на передовой

Представители казачества ХМАО, которые собирают помощь для участников СВО, рассказали, что солдаты на передовой больше всего просят присылать им сладости, медикаменты и теплые вещи. Подробностями с URA.RU поделился атаман Обь-Иртышского казачьего войска Дмитрий Лещинский.
«На передовой просят в основном теплые вещи, обязательно что-нибудь вкусненькое, сладкое и медикаменты. Особенно первой необходимости. Поэтому и собираем помощь, чтобы решить проблемы бойцов на передовой. Тем, кто стоит на первой и второй линии. Министерство обороны, конечно, снабжает, но все равно помогаем, чем можем ребятам. Сейчас в связи с мобилизацией и частыми обращениями в интернете, может быть, тыловые службы усилят работу в этом направлении», — сообщил Лещинский.
Также атаман обратил внимание на тех, кто находится в госпиталях. Раненым солдатам необходимо нижнее белье. «Там же как получается, боец хоть и получил снабжение и вещи взял на передовую. Но при ранении, когда их отправляют в госпиталь, все его вещи остаются в расположении подразделения. Они хоть и есть, но в госпитале солдаты по факту остаются только в пижаме, которую выдают в больнице. Вот и возим им нижнее белье», — добавил Лещинский.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО. Кроме этого, Шипилов встретился с командованием Центрального военного округа.
Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.
Представители казачества ХМАО, которые собирают помощь для участников СВО, рассказали, что солдаты на передовой больше всего просят присылать им сладости, медикаменты и теплые вещи. Подробностями с URA.RU поделился атаман Обь-Иртышского казачьего войска Дмитрий Лещинский. «На передовой просят в основном теплые вещи, обязательно что-нибудь вкусненькое, сладкое и медикаменты. Особенно первой необходимости. Поэтому и собираем помощь, чтобы решить проблемы бойцов на передовой. Тем, кто стоит на первой и второй линии. Министерство обороны, конечно, снабжает, но все равно помогаем, чем можем ребятам. Сейчас в связи с мобилизацией и частыми обращениями в интернете, может быть, тыловые службы усилят работу в этом направлении», — сообщил Лещинский. Также атаман обратил внимание на тех, кто находится в госпиталях. Раненым солдатам необходимо нижнее белье. «Там же как получается, боец хоть и получил снабжение и вещи взял на передовую. Но при ранении, когда их отправляют в госпиталь, все его вещи остаются в расположении подразделения. Они хоть и есть, но в госпитале солдаты по факту остаются только в пижаме, которую выдают в больнице. Вот и возим им нижнее белье», — добавил Лещинский. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО. Кроме этого, Шипилов встретился с командованием Центрального военного округа. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.