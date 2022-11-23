В Челябинске продают ресторан «Рай у Гамлета» (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Собственник выставил на продажу ресторан «Рай у Гамлета» за 20 млн рублей в Челябинске. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Продам заведение. Имеется отдельный дом сзади, вход для служебной машины, просторная кухня и тандыр. Между первым и вторым этажом для передачи блюд есть лифт», — говорится в объявлении на «Авито».

Первый этаж помещения занимает кафе, второй — банкетный зал на 200 человек. В стоимость входит и гостиница на 6 номеров, которая находится этажом выше. Как указано в объявлении, ресторан находится по адресу проспект Победы, 35.

Ранее на Avito появилось объявление о продаже столовой бывшего ВУЗа в Магнитогорске. ВУЗ, которому принадлежала столовая, долгое время была «визитной карточкой» города.