Депутаты Госдумы предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребенка

Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил замглавы партии, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В преддверии Дня матери предлагаем увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 000 рублей. Подготовили инициативу к внесению, а также направили на заключение в Правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале.
На данный момент единовременное пособие составляет 20 472 рублей. Депутат пояснил, что лучшим подарком, который можно сделать мамам новорожденных — это «материальная поддержка».
Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 года будут получать единое пособие. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. URA.RU также сообщало о федеральном бюджете на 2023—2025 годы. В поправках, внесенных партией «Единая Россия», предусмотрено увеличение финансирования социальной сферы.
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Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил замглавы партии, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В преддверии Дня матери предлагаем увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 000 рублей. Подготовили инициативу к внесению, а также направили на заключение в Правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале. На данный момент единовременное пособие составляет 20 472 рублей. Депутат пояснил, что лучшим подарком, который можно сделать мамам новорожденных — это «материальная поддержка». Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 года будут получать единое пособие. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. URA.RU также сообщало о федеральном бюджете на 2023—2025 годы. В поправках, внесенных партией «Единая Россия», предусмотрено увеличение финансирования социальной сферы.