Путин ввел единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

21 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка, сообщает официальный интернет-портал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 года будут получать единое пособие. Данный указ ввел президент России Владимир Путин. Он добавил, что нужно отрегулировать все организационные вопросы механизма начисления и выплаты пособия, а также сделать все как положено. «Право на ежемесячное пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, что они являются гражданами России и постоянно проживают на территории в РФ. Суммарный доход семьи при назначении пособия рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать месяцев», — говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале. Отмечается, что при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка. Также ежемесячное пособие присуждается женщинам, которые встали на медицинский учет в ранние сроки беременности. Кроме того, пособие будет выплачиваться гражданам, имеющих детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации появится новое универсальное пособие. Также Государственная Дума на пленарном заседании подписала закон об едином пособии по рождению и воспитанию ребенка.

Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 года будут получать единое пособие. Данный указ ввел президент России Владимир Путин. Он добавил, что нужно отрегулировать все организационные вопросы механизма начисления и выплаты пособия, а также сделать все как положено. «Право на ежемесячное пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, что они являются гражданами России и постоянно проживают на территории в РФ. Суммарный доход семьи при назначении пособия рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать месяцев», — говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале. Отмечается, что при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка. Также ежемесячное пособие присуждается женщинам, которые встали на медицинский учет в ранние сроки беременности. Кроме того, пособие будет выплачиваться гражданам, имеющих детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации появится новое универсальное пособие. Также Государственная Дума на пленарном заседании подписала закон об едином пособии по рождению и воспитанию ребенка.