«Единая Россия»: Госдума согласилась увеличить траты на выплаты россиянам

22 ноября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Бюджет предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума приняла федеральный бюджет на 2023—2025 годы с поправками «Единой России» в окончательном чтении. Бюджет предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Бюджет, действительно, непростой. На мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. Но, ведя переговоры с правительством, мы договорились, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Экономические трудности никоим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев. В первую очередь акцент в поддержке будет сконцентрирован на поддержку семей с детьми. Например, вместо семи отдельных пособий будет введено единое. Исаев уточнил, что его будет легче оформить. Это можно сделать через портал «Госуслуги», отделение Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ. Данная мера поддержки будет рассчитываться от имущественного положения отдельной семьи. То есть будет составлять либо 50%, либо 75%, либо 100% от прожиточного минимума. Также повысится минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и средний размер пенсии. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты и материнский капитал. За первого ребенка выплата составит 590 тыс. рублей, а 780 тыс. рублей — за второго. Кроме того, дополнительно 2,5 млрд рублей будет направлено на образование по инициативе партии. Также 2,7 миллиардов рублей заложено в сферу трудоустройства, занятости населения. Например, в 17 регионах страны будут модернизированы центры занятости населения. «Единая Россия» также выделит финансы на социальный контракт. Сверх уже заложенного бюджета будет направлено дополнительно 7,5 миллиардов рублей. Растет и бюджет на здравоохранение. Дополнительно 100 миллионов рублей «Единая Россия» выделит на реализацию творческих проектов. Также важной темой является и поддержка НКО. Глава фракции «ЕР» в Курганской облдуме Марат Исламов уточнил, какие значения внесены в бюджет. «Доходы 2023 года прогнозируются на уровне 59,8 млрд. рублей, расходы — 62,8 млрд. Мы традиционно заложили в бюджет затраты на ремонт образовательных и медицинских учреждений, на поддержку сел и городов, а также благоустройство общественных территорий. Также мы берем во внимание инициативы и предложения, которые услышаны на встречах депутатов разных уровней, представителей органов местного самоуправления с населением», — рассказал он. Бюджет предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума приняла федеральный бюджет на 2023—2025 годы с поправками «Единой России» в окончательном чтении. Бюджет предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Бюджет, действительно, непростой. На мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. Но, ведя переговоры с правительством, мы договорились, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Экономические трудности никоим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев. В первую очередь акцент в поддержке будет сконцентрирован на поддержку семей с детьми. Например, вместо семи отдельных пособий будет введено единое. Исаев уточнил, что его будет легче оформить. Это можно сделать через портал «Госуслуги», отделение Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ. Данная мера поддержки будет рассчитываться от имущественного положения отдельной семьи. То есть будет составлять либо 50%, либо 75%, либо 100% от прожиточного минимума. Также повысится минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и средний размер пенсии. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты и материнский капитал. За первого ребенка выплата составит 590 тыс. рублей, а 780 тыс. рублей — за второго. Кроме того, дополнительно 2,5 млрд рублей будет направлено на образование по инициативе партии. Также 2,7 миллиардов рублей заложено в сферу трудоустройства, занятости населения. Например, в 17 регионах страны будут модернизированы центры занятости населения. «Единая Россия» также выделит финансы на социальный контракт. Сверх уже заложенного бюджета будет направлено дополнительно 7,5 миллиардов рублей. Растет и бюджет на здравоохранение. Дополнительно 100 миллионов рублей «Единая Россия» выделит на реализацию творческих проектов. Также важной темой является и поддержка НКО. Глава фракции «ЕР» в Курганской облдуме Марат Исламов уточнил, какие значения внесены в бюджет. «Доходы 2023 года прогнозируются на уровне 59,8 млрд. рублей, расходы — 62,8 млрд. Мы традиционно заложили в бюджет затраты на ремонт образовательных и медицинских учреждений, на поддержку сел и городов, а также благоустройство общественных территорий. Также мы берем во внимание инициативы и предложения, которые услышаны на встречах депутатов разных уровней, представителей органов местного самоуправления с населением», — рассказал он.