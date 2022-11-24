24 ноября 2022

В ХМАО рестораны резко подняли цены на новогодние банкеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оформление заведений к Новому году. Екатеринбург, ресторан, новый год, новогоднее оформление, окно, олени, оформление города
Рестораторы подняли ценник на банкет на 30% Фото:

Рестораны в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи. Ситуацию на ресторанном рынке URA.RU обсудило с управляющей ночного клуба Corona Club в Сургуте Эльвирой Мрясовой.

«Сейчас ценник за новогоднюю ночь начинается, в среднем, от 6 тысяч рублей за человека. Но, стоит отметить, что в эту цену входит и алкоголь, и еда, и шоу-программа. Однако в прошлом году можно было отпраздновать Новый год за 3500, за 4000 рублей», — отмечает управляющая ночного клуба.

По словам Эльвиры Мрясовой, ценник на праздники вырос из-за двух факторов: отсутствие кадров и повышение цен из-за санкций. Так, сфера гостеприимства до сих пор не оправилась от пандемии.

«Во время коронавирусной пандемии многие сотрудники общепита уходили из сферы, так как ресторанный бизнес переживал, прямо скажем, непростые времена. И даже сейчас найти обученного официанта, бармена или повара становится нетривиальной задачей», — отмечает управляющая ночного клуба Corona Club.

Также она рассказывает, что в основном цены повысились на алкоголь и рыбную продукцию из-за санкций. Поэтому рестораны даже отказываются от рыбной нарезки на праздники и разрешают приносить алкоголь гостям с собой.

Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Рестораны в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи. Ситуацию на ресторанном рынке URA.RU обсудило с управляющей ночного клуба Corona Club в Сургуте Эльвирой Мрясовой. «Сейчас ценник за новогоднюю ночь начинается, в среднем, от 6 тысяч рублей за человека. Но, стоит отметить, что в эту цену входит и алкоголь, и еда, и шоу-программа. Однако в прошлом году можно было отпраздновать Новый год за 3500, за 4000 рублей», — отмечает управляющая ночного клуба. По словам Эльвиры Мрясовой, ценник на праздники вырос из-за двух факторов: отсутствие кадров и повышение цен из-за санкций. Так, сфера гостеприимства до сих пор не оправилась от пандемии. «Во время коронавирусной пандемии многие сотрудники общепита уходили из сферы, так как ресторанный бизнес переживал, прямо скажем, непростые времена. И даже сейчас найти обученного официанта, бармена или повара становится нетривиальной задачей», — отмечает управляющая ночного клуба Corona Club. Также она рассказывает, что в основном цены повысились на алкоголь и рыбную продукцию из-за санкций. Поэтому рестораны даже отказываются от рыбной нарезки на праздники и разрешают приносить алкоголь гостям с собой. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...