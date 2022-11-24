В ХМАО рестораны резко подняли цены на новогодние банкеты

Рестораторы подняли ценник на банкет на 30% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рестораны в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи. Ситуацию на ресторанном рынке URA.RU обсудило с управляющей ночного клуба Corona Club в Сургуте Эльвирой Мрясовой.

«Сейчас ценник за новогоднюю ночь начинается, в среднем, от 6 тысяч рублей за человека. Но, стоит отметить, что в эту цену входит и алкоголь, и еда, и шоу-программа. Однако в прошлом году можно было отпраздновать Новый год за 3500, за 4000 рублей», — отмечает управляющая ночного клуба.

По словам Эльвиры Мрясовой, ценник на праздники вырос из-за двух факторов: отсутствие кадров и повышение цен из-за санкций. Так, сфера гостеприимства до сих пор не оправилась от пандемии.

«Во время коронавирусной пандемии многие сотрудники общепита уходили из сферы, так как ресторанный бизнес переживал, прямо скажем, непростые времена. И даже сейчас найти обученного официанта, бармена или повара становится нетривиальной задачей», — отмечает управляющая ночного клуба Corona Club.

Также она рассказывает, что в основном цены повысились на алкоголь и рыбную продукцию из-за санкций. Поэтому рестораны даже отказываются от рыбной нарезки на праздники и разрешают приносить алкоголь гостям с собой.

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