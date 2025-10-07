Глава департамента лишится полномочий из-за срыва сроков ремонта правительства ХМАО. Инсайд

Полномочия по капремонту правительственных зданий ХМАО получит депстрой
Подрядчик должен был сдать объект летом
Глава департамента административного обеспечения ХМАО Юлия Коняева лишится полномочий из-за срыва сроков ремонта здания окружного правительства. Источники URA.RU сообщают, что из-за проблем со сдачей объекта (это событие должно было произойти еще летом) полномочия по проведению работ перейдут в депстрой.

«Это ослабит позиции ставленницы уволившегося из кабмина „серого кардинала“ — бывшего замгубернатора Анатолия Уткина. Финансово емкие контракты останутся в прошлом, и в ее вотчине останется максимум закупка мебели», — отмечает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько приближенных к правительству источников. Комментарий властей ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО. Вход в парламентское крыло превратился в стройплощадку.

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

