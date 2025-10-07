Глава департамента административного обеспечения ХМАО Юлия Коняева лишится полномочий из-за срыва сроков ремонта здания окружного правительства. Источники URA.RU сообщают, что из-за проблем со сдачей объекта (это событие должно было произойти еще летом) полномочия по проведению работ перейдут в депстрой.
«Это ослабит позиции ставленницы уволившегося из кабмина „серого кардинала“ — бывшего замгубернатора Анатолия Уткина. Финансово емкие контракты останутся в прошлом, и в ее вотчине останется максимум закупка мебели», — отмечает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько приближенных к правительству источников. Комментарий властей ХМАО ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО. Вход в парламентское крыло превратился в стройплощадку.
