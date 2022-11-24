Губернатор ХМАО утвердила дефицитный бюджет на 2023 год

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет на 2023 год. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного правительства.
«губернатор ХМАО подписала окружной закон о бюджете автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024-го и 2025 годов. Бюджет рассчитан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона», — говорится в сообщении.
Запланированные доходы округа в следующем году составят 287 миллиардов рублей, а расходы — 329. Дефицит бюджета равен 42 миллиардом рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла бюджет на 2023 год. Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%.
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