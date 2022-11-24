24 ноября 2022

Губернатор ХМАО утвердила дефицитный бюджет на 2023 год

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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Дефицит бюджета составит 42 миллиарда рублей Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет на 2023 год. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного правительства.

«губернатор ХМАО подписала окружной закон о бюджете автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024-го и 2025 годов. Бюджет рассчитан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона», — говорится в сообщении.

Запланированные доходы округа в следующем году составят 287 миллиардов рублей, а расходы — 329. Дефицит бюджета равен 42 миллиардом рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла бюджет на 2023 год. Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет на 2023 год. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного правительства. «губернатор ХМАО подписала окружной закон о бюджете автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024-го и 2025 годов. Бюджет рассчитан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона», — говорится в сообщении. Запланированные доходы округа в следующем году составят 287 миллиардов рублей, а расходы — 329. Дефицит бюджета равен 42 миллиардом рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла бюджет на 2023 год. Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9%, а расходы на 7,7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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