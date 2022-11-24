Губернатор Махонин вернул полномочия, от которых отказался предшественник

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил Координационный совет по национальным вопросам. Указ главы региона об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Махонин Дмитрий Николаевич — губернатор Пермского края, председатель Координационного совета», — значится в обновленном составе совещательного органа. И.о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин, который ранее возглавлял совет, теперь понижен до заместителя председателя.
Координационный совет по национальным вопросам был создан в Прикамье в 2012 году. Согласно положению о совете, его председателем должен быть глава региона, но от этой работы в 2017 году отказался тогдашний губернатор Максим Решетников. Теперь Дмитрий Махонин вернул изначально задуманную систему совещательного органа.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P