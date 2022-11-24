24 ноября 2022

Губернатор Махонин вернул полномочия, от которых отказался предшественник

Дмитрий Махонин возглавил Координационный совет по национальным вопросам
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин возглавил Координационный совет по национальным вопросам Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил Координационный совет по национальным вопросам. Указ главы региона об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Махонин Дмитрий Николаевич — губернатор Пермского края, председатель Координационного совета», — значится в обновленном составе совещательного органа. И.о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин, который ранее возглавлял совет, теперь понижен до заместителя председателя.

Координационный совет по национальным вопросам был создан в Прикамье в 2012 году. Согласно положению о совете, его председателем должен быть глава региона, но от этой работы в 2017 году отказался тогдашний губернатор Максим Решетников. Теперь Дмитрий Махонин вернул изначально задуманную систему совещательного органа.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил Координационный совет по национальным вопросам. Указ главы региона об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Махонин Дмитрий Николаевич — губернатор Пермского края, председатель Координационного совета», — значится в обновленном составе совещательного органа. И.о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин, который ранее возглавлял совет, теперь понижен до заместителя председателя. Координационный совет по национальным вопросам был создан в Прикамье в 2012 году. Согласно положению о совете, его председателем должен быть глава региона, но от этой работы в 2017 году отказался тогдашний губернатор Максим Решетников. Теперь Дмитрий Махонин вернул изначально задуманную систему совещательного органа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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