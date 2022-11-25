Путин назвал главную ошибку с Донбассом в 2014 году

Путин: надо было присоединять Донбасс раньше, было бы меньше потерь

25 ноября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Путин: российские власти не до конца поняли настроение жителей Донбасса в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российские власти не до конца поняли настроение жителей Донбасса в 2014 году. Иначе воссоединение региона с Россией могло бы произойти гораздо раньше, заявил на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО, президент РФ Владимир Путин. «Мы…не чувствовали до конца настроение людей. Невозможно было понять, что там происходит. Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение [Донбасса и России] должно было произойти раньше. Может быть, тогда не было бы столько потерь среди мирных граждан, столько погибших детей», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, в 2014 году власти РФ исходили из того, что в рамках Минских договоренностей наладить мирное существование Луганска и Донецка с Украиной. «Мы искренне к этому шли», — отметил Путин. Минские соглашения были заключены в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Их также одобрила специальная резолюция Совбеза ООН. Целью соглашений являлось урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Однако Киев игнорировал выполнение договоренностей и впоследствии признал, что вовсе не собирался им следовать. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит новых Минских соглашений.

Российские власти не до конца поняли настроение жителей Донбасса в 2014 году. Иначе воссоединение региона с Россией могло бы произойти гораздо раньше, заявил на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО, президент РФ Владимир Путин. «Мы…не чувствовали до конца настроение людей. Невозможно было понять, что там происходит. Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение [Донбасса и России] должно было произойти раньше. Может быть, тогда не было бы столько потерь среди мирных граждан, столько погибших детей», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, в 2014 году власти РФ исходили из того, что в рамках Минских договоренностей наладить мирное существование Луганска и Донецка с Украиной. «Мы искренне к этому шли», — отметил Путин. Минские соглашения были заключены в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Их также одобрила специальная резолюция Совбеза ООН. Целью соглашений являлось урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Однако Киев игнорировал выполнение договоренностей и впоследствии признал, что вовсе не собирался им следовать. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит новых Минских соглашений.