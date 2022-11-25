В городе Серов (Свердловская область) местные жители наблюдали эффект гало. Фотографии с редким явлением опубликовали жители города в социальных сетях.
«И вновь в Серове наблюдаем эффект гало. Как красив наш мир, согласны?» — сообщили в telegram-канале «Это Серов, детка».
Данное атмосферное явление синоптики связывают с резкими перепадами температуры. Необходимые составляющие эффекта гало или «зимней радуги» — это крепкий мороз, достаточно высокая влажность воздуха и яркий солнечный свет.
Ранее URA.RU сообщало о значительных похолоданиях в Свердловской области. В ближайшую неделю столбик термометра местами опустится до минус 30.
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