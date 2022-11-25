25 ноября 2022

Свердловский гидрометцентр предупредил о холодах на Среднем Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В ближайшую неделю на Среднем Урале будет холодно Фото:

В ближайшую неделю, на всей территории Свердловской области, ожидается похолодание до -30 градусов. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра.

«Холодный арктический воздух занимает всю территорию Среднего и Южного Урала. В ближайшие 5-7 дней на Урале будет морозно, существенных осадков не ожидается, но температура будет ниже климатической нормы на семь-десять градусов. В период с 29 ноября по 3 декабря, на Среднем Урале ночью будет -20, -25 градусов, местами -30, днем -15, -20», — сообщили синоптики.

В целом на территории России и Среднего Урала идет мощный Сибирский антициклон. Он заполняет всю территорию арктическим воздухом, укрепляя зиму.

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В ближайшую неделю, на всей территории Свердловской области, ожидается похолодание до -30 градусов. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра. «Холодный арктический воздух занимает всю территорию Среднего и Южного Урала. В ближайшие 5-7 дней на Урале будет морозно, существенных осадков не ожидается, но температура будет ниже климатической нормы на семь-десять градусов. В период с 29 ноября по 3 декабря, на Среднем Урале ночью будет -20, -25 градусов, местами -30, днем -15, -20», — сообщили синоптики. В целом на территории России и Среднего Урала идет мощный Сибирский антициклон. Он заполняет всю территорию арктическим воздухом, укрепляя зиму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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