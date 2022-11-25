Свердловский гидрометцентр предупредил о холодах на Среднем Урале

26 ноября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

В ближайшую неделю на Среднем Урале будет холодно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ближайшую неделю, на всей территории Свердловской области, ожидается похолодание до -30 градусов. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра. «Холодный арктический воздух занимает всю территорию Среднего и Южного Урала. В ближайшие 5-7 дней на Урале будет морозно, существенных осадков не ожидается, но температура будет ниже климатической нормы на семь-десять градусов. В период с 29 ноября по 3 декабря, на Среднем Урале ночью будет -20, -25 градусов, местами -30, днем -15, -20», — сообщили синоптики. В целом на территории России и Среднего Урала идет мощный Сибирский антициклон. Он заполняет всю территорию арктическим воздухом, укрепляя зиму.

В ближайшую неделю, на всей территории Свердловской области, ожидается похолодание до -30 градусов. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра. «Холодный арктический воздух занимает всю территорию Среднего и Южного Урала. В ближайшие 5-7 дней на Урале будет морозно, существенных осадков не ожидается, но температура будет ниже климатической нормы на семь-десять градусов. В период с 29 ноября по 3 декабря, на Среднем Урале ночью будет -20, -25 градусов, местами -30, днем -15, -20», — сообщили синоптики. В целом на территории России и Среднего Урала идет мощный Сибирский антициклон. Он заполняет всю территорию арктическим воздухом, укрепляя зиму.