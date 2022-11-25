Власти закупят анестезиологическое оборудование для больницы в ХМАО

Для больницы в поселке Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО) окружной департамент госзаказа закупает анестезиологическое оборудование. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.
«Поставка медицинского оборудования — система анестезиологическая, общего назначения. Начальная цена контракта — 5 274 800 рублей», — сообщается в закупке.
Заявки принимаются до 1 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 5 декабря. Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха.
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