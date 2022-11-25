Власти закупят анестезиологическое оборудование для больницы в ХМАО

26 ноября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для больницы в поселке Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО) окружной департамент госзаказа закупает анестезиологическое оборудование. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Поставка медицинского оборудования — система анестезиологическая, общего назначения. Начальная цена контракта — 5 274 800 рублей», — сообщается в закупке. Заявки принимаются до 1 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 5 декабря. Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха.

Для больницы в поселке Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО) окружной департамент госзаказа закупает анестезиологическое оборудование. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Поставка медицинского оборудования — система анестезиологическая, общего назначения. Начальная цена контракта — 5 274 800 рублей», — сообщается в закупке. Заявки принимаются до 1 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 5 декабря. Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха.