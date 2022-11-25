25 ноября 2022

Власти закупят анестезиологическое оборудование для больницы в ХМАО

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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года Фото:

Для больницы в поселке Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО) окружной департамент госзаказа закупает анестезиологическое оборудование. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Поставка медицинского оборудования — система анестезиологическая, общего назначения. Начальная цена контракта — 5 274 800 рублей», — сообщается в закупке.

Заявки принимаются до 1 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 5 декабря. Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха.

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Для больницы в поселке Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО) окружной департамент госзаказа закупает анестезиологическое оборудование. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Поставка медицинского оборудования — система анестезиологическая, общего назначения. Начальная цена контракта — 5 274 800 рублей», — сообщается в закупке. Заявки принимаются до 1 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 5 декабря. Поставщик должен доставить систему в больницу не позднее 31 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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