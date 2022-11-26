26 ноября 2022
25 ноября 2022

Курганцы массово пожаловались на отсутствие освещения на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ночная трасса, солнце, ночь, ночь, трасса, дорога, закат, вечер, дорога в ночь, автомобильная трасса
Жители Кургана переживают за школьников, которые ходят на учебу по темным улицам Фото:

Жители Кургана пожаловались, что на нескольких оживленных улицах в городе нет освещения. В частности, речь идет о Новой и Блюхера (участок от Куйбышева до Карла Маркса). Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган».

«Анонимно. По улице Новой нет ни одного фонаря, дети ходят в темноте в школу и из школы. Темно! Все в темном, детей не видно, тротуаров нет! Ходят по обочине дороги», — указано в посте группы. «Улица Блюхера (от Куйбышева до К.Маркса) — такая же история, темнота полная. Дети с Куйбышева в 50-ю школу идут в темноте», — прокомментировала Марина Бабушкина.

Пользователь Карина Обломова отметила, что на письменные обращения по поводу освещения и тротуаров по ул. Новой в администрации Кургана не реагируют, а школьники продолжают ходить на учебу «в полной темноте по проезжей части». Татьяна Иванова посоветовала в комментариях обязательно использовать светоотражающую ленту на одежде.

В департаменте развития городского хозяйства мэрии Кургана ответили, что кабельная линия, которая расположена в грунтовом покрытии и предназначена для освещения участка по Блюхера от К. Маркса до Куйбышева, а также ул. Новой повреждена. «В настоящее время конкурсные процедуры проведены, подрядная организация определена, восстановления работоспособности кабельной линии наружного освещения на данных участках планируется выполнить в ноябре 2022 года», — заключили в администрации.

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Жители Кургана пожаловались, что на нескольких оживленных улицах в городе нет освещения. В частности, речь идет о Новой и Блюхера (участок от Куйбышева до Карла Маркса). Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган». «Анонимно. По улице Новой нет ни одного фонаря, дети ходят в темноте в школу и из школы. Темно! Все в темном, детей не видно, тротуаров нет! Ходят по обочине дороги», — указано в посте группы. «Улица Блюхера (от Куйбышева до К.Маркса) — такая же история, темнота полная. Дети с Куйбышева в 50-ю школу идут в темноте», — прокомментировала Марина Бабушкина. Пользователь Карина Обломова отметила, что на письменные обращения по поводу освещения и тротуаров по ул. Новой в администрации Кургана не реагируют, а школьники продолжают ходить на учебу «в полной темноте по проезжей части». Татьяна Иванова посоветовала в комментариях обязательно использовать светоотражающую ленту на одежде. В департаменте развития городского хозяйства мэрии Кургана ответили, что кабельная линия, которая расположена в грунтовом покрытии и предназначена для освещения участка по Блюхера от К. Маркса до Куйбышева, а также ул. Новой повреждена. «В настоящее время конкурсные процедуры проведены, подрядная организация определена, восстановления работоспособности кабельной линии наружного освещения на данных участках планируется выполнить в ноябре 2022 года», — заключили в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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