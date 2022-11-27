27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась

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ДТП произошло во дворе на улице Луначарского, 55 Фото:

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает женщину, которая сбила пешехода во дворе на улице Луначарского, 55. Инцидент произошел 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«После наезда женщина предложила пострадавшему мужчине свою помощь, но он отказался. После этого горожанка уехала с места ДТП, не оставив своих контактных данных. Позже пострадавший мужчина обратился в больницу. В медучреждении у него диагностировали травму колена и ушибы», — сказано в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефону +7 950 201-27-89 или прийти по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге водитель сбила несовершеннолетнего пешехода. Это произошло на улице Ангарской. Женщина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 сбила мальчика.

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В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает женщину, которая сбила пешехода во дворе на улице Луначарского, 55. Инцидент произошел 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «После наезда женщина предложила пострадавшему мужчине свою помощь, но он отказался. После этого горожанка уехала с места ДТП, не оставив своих контактных данных. Позже пострадавший мужчина обратился в больницу. В медучреждении у него диагностировали травму колена и ушибы», — сказано в сообщении. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефону +7 950 201-27-89 или прийти по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге водитель сбила несовершеннолетнего пешехода. Это произошло на улице Ангарской. Женщина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 сбила мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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