В Екатеринбурге ищут женщину-водителя, которая сбила пешехода и скрылась

ДТП произошло во дворе на улице Луначарского, 55 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает женщину, которая сбила пешехода во дворе на улице Луначарского, 55. Инцидент произошел 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«После наезда женщина предложила пострадавшему мужчине свою помощь, но он отказался. После этого горожанка уехала с места ДТП, не оставив своих контактных данных. Позже пострадавший мужчина обратился в больницу. В медучреждении у него диагностировали травму колена и ушибы», — сказано в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефону +7 950 201-27-89 или прийти по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге водитель сбила несовершеннолетнего пешехода. Это произошло на улице Ангарской. Женщина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 сбила мальчика.