Пермяк заплатил за продажу женщин в Саудовскую Аравию

28 ноября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Выйдя из колонии, пермяк расплатился с потерпевшими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Пермского края, осужденному ранее за торговлю людьми, пришлось заплатить потерпевшим за моральный вред. Как рассказали в службе судебных приставов, банду мошенников, которые обманом вербовали женщин, а после принуждали их к занятию проституцией в Саудовской Аравии, осудили еще в 2018 году. Один из преступников, выйдя из колонии, узнал, что его дом могут продать за долги перед потерпевшими. «В целях обеспечения удовлетворения исков потерпевших было обращено взыскание на имущество должника — дом в п. Марковский г. Чайковского Пермского края. Чтобы не лишиться дома, гражданин полностью погасил всю сумму морального вреда», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Пермяк заплатил 1,1 млн рублей. Деньги выплачены 11 женщинам, пострадавшим от его преступного бизнеса.

Жителю Пермского края, осужденному ранее за торговлю людьми, пришлось заплатить потерпевшим за моральный вред. Как рассказали в службе судебных приставов, банду мошенников, которые обманом вербовали женщин, а после принуждали их к занятию проституцией в Саудовской Аравии, осудили еще в 2018 году. Один из преступников, выйдя из колонии, узнал, что его дом могут продать за долги перед потерпевшими. «В целях обеспечения удовлетворения исков потерпевших было обращено взыскание на имущество должника — дом в п. Марковский г. Чайковского Пермского края. Чтобы не лишиться дома, гражданин полностью погасил всю сумму морального вреда», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Пермяк заплатил 1,1 млн рублей. Деньги выплачены 11 женщинам, пострадавшим от его преступного бизнеса.