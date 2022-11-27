Пермяк заплатил за продажу женщин в Саудовскую Аравию

Жителю Пермского края, осужденному ранее за торговлю людьми, пришлось заплатить потерпевшим за моральный вред. Как рассказали в службе судебных приставов, банду мошенников, которые обманом вербовали женщин, а после принуждали их к занятию проституцией в Саудовской Аравии, осудили еще в 2018 году. Один из преступников, выйдя из колонии, узнал, что его дом могут продать за долги перед потерпевшими.
«В целях обеспечения удовлетворения исков потерпевших было обращено взыскание на имущество должника — дом в п. Марковский г. Чайковского Пермского края. Чтобы не лишиться дома, гражданин полностью погасил всю сумму морального вреда», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Пермяк заплатил 1,1 млн рублей. Деньги выплачены 11 женщинам, пострадавшим от его преступного бизнеса.
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