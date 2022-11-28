Оборонные предприятия ждет нехватка рабочих, но челябинские власти нашли выход

Вице-губернатор Егор Ковальчук сделал прогнозы по рынку труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2023 году оборонные предприятия Челябинской области ожидает нехватка персонала, но реализация нацпроекта «Производительность труда» поможет найти выход из этой ситуации. Об этом 29 ноября заявил на пресс-конференции вице-губернатор Егор Ковальчук.

«Сегодня мы находимся на минимальном уровне безработицы в регионе. Большинство предприятий оборонного комплекса заявляют о нехватке рабочих. На ближайшие полгода можно с уверенностью говорит о нехватке персонала на предприятиях», — заявил Ковальчук на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

По мнению замгубернатора, дефицит кадров в оборонке может исправить нацпроект «Производительность труда». Он позволит снизить производственные потери и оптимизировать производственные цепочки.

«При дефиците кадров предприятие может не только нанимать новых сотрудников, но и прийти к тому, как существующими ресурсами сделать больше и качественнее за счет переформатирования производства, делая его современным и конкурентным. Да и не всегда можно найти на рынке новый персонал», — рассказал Ковалев.

Директор Фонда развития промышленности области Сергей Казаков добавил, что 105 предприятий региона находятся в орбите нацпроекта. А это 300 млрд рублей годового оборота и 40 тысяч сотрудников.