В Свердловской области из поезда госпитализировали пассажирку с внутренним кровотечением

Пассажирку поезда сначала доставили в районную больницу Красноуфимска, а потом на вертолете госпитализировали в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU

У одной из пассажирок поезда в Свердловской области в пути началось внутреннее кровотечение. Ее сняли с поезда и на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, где успешно прооперировали, сообщает департамент информационной полиции региона на официальном сайте.

«Хирурги Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали жительницу Омской области. Женщину с признаками желудочно-кишечного кровотечения сняли с поезда в Красноуфимске и санавиацией доставили в Екатеринбург. Причиной нестерпимой боли в животе оказалась опухоль одного из отделов тонкого кишечника, которую медики экстренно удалили», — рассказывают врачи.

Женщина почувствовала боли еще перед посадкой на поезд, но списала их на общее недомогание. В пути ее состояние ухудшилось, появились нестерпимые боли в животе. Начальник поезда вызвал врачей к ближайшей станции — в Красноуфимске, и женщину забрали в районную больницу. Но врачам удалось остановить кровотечение лишь на время. Состояние пациентки ухудшалось, падали показатели гемоглобина. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать пациентку в СОКБ №1.

После проведения томографии уже в Екатеринбурге выяснилось, что у женщины опухоль одного из отделов тонкого кишечника. Она выросла настолько, что начала кровоточить. Хирурги экстренно провели операцию, она прошла успешно.

Пациентка еще неделю пролежала в реанимации, а после ее выписали. «Спасибо врачам -они просто золотые! И персонал очень заботливый. Поклон всем до земли», — поблагодарила женщина врачей перед выпиской.

У женщины удалили часть токой кишки, пораженной опухолью, после чего сшили между собой здоровые участки Фото: Свердловская областная клиническая больница №1

Пассажирку поезда экстренно перегоспитализировали в Екатеринбург Фото: Свердловская областная клиническая больница №1