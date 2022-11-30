В Свердловской области из поезда госпитализировали пассажирку с внутренним кровотечением

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, вертолет, медицина катастроф
Пассажирку поезда сначала доставили в районную больницу Красноуфимска, а потом на вертолете госпитализировали в Екатеринбург Фото:

У одной из пассажирок поезда в Свердловской области в пути началось внутреннее кровотечение. Ее сняли с поезда и на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, где успешно прооперировали, сообщает департамент информационной полиции региона на официальном сайте.

«Хирурги Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали жительницу Омской области. Женщину с признаками желудочно-кишечного кровотечения сняли с поезда в Красноуфимске и санавиацией доставили в Екатеринбург. Причиной нестерпимой боли в животе оказалась опухоль одного из отделов тонкого кишечника, которую медики экстренно удалили», — рассказывают врачи.

Женщина почувствовала боли еще перед посадкой на поезд, но списала их на общее недомогание. В пути ее состояние ухудшилось, появились нестерпимые боли в животе. Начальник поезда вызвал врачей к ближайшей станции — в Красноуфимске, и женщину забрали в районную больницу. Но врачам удалось остановить кровотечение лишь на время. Состояние пациентки ухудшалось, падали показатели гемоглобина. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать пациентку в СОКБ №1.

После проведения томографии уже в Екатеринбурге выяснилось, что у женщины опухоль одного из отделов тонкого кишечника. Она выросла настолько, что начала кровоточить. Хирурги экстренно провели операцию, она прошла успешно.

Пациентка еще неделю пролежала в реанимации, а после ее выписали. «Спасибо врачам -они просто золотые! И персонал очень заботливый. Поклон всем до земли», — поблагодарила женщина врачей перед выпиской.

У женщины удалили часть токой кишки, пораженной опухолью, после чего сшили между собой здоровые участки
Фото:
Пассажирку поезда экстренно перегоспитализировали в Екатеринбург
Фото:
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У одной из пассажирок поезда в Свердловской области в пути началось внутреннее кровотечение. Ее сняли с поезда и на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, где успешно прооперировали, сообщает департамент информационной полиции региона на официальном сайте. «Хирурги Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали жительницу Омской области. Женщину с признаками желудочно-кишечного кровотечения сняли с поезда в Красноуфимске и санавиацией доставили в Екатеринбург. Причиной нестерпимой боли в животе оказалась опухоль одного из отделов тонкого кишечника, которую медики экстренно удалили», — рассказывают врачи. Женщина почувствовала боли еще перед посадкой на поезд, но списала их на общее недомогание. В пути ее состояние ухудшилось, появились нестерпимые боли в животе. Начальник поезда вызвал врачей к ближайшей станции — в Красноуфимске, и женщину забрали в районную больницу. Но врачам удалось остановить кровотечение лишь на время. Состояние пациентки ухудшалось, падали показатели гемоглобина. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать пациентку в СОКБ №1. После проведения томографии уже в Екатеринбурге выяснилось, что у женщины опухоль одного из отделов тонкого кишечника. Она выросла настолько, что начала кровоточить. Хирурги экстренно провели операцию, она прошла успешно. Пациентка еще неделю пролежала в реанимации, а после ее выписали. «Спасибо врачам -они просто золотые! И персонал очень заботливый. Поклон всем до земли», — поблагодарила женщина врачей перед выпиской.
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