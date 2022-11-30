На свердловской трассе водитель погиб в аварии с тремя машинами

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На Тюменском тракте столкнулись три автомобиля Фото:

На Тюменском тракте возле города Заречный (Свердловская область) столкнулись три машины, водитель одной из них погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение машин на участке, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени, машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За Lada ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной», — рассказали инспекторы.

Водитель автомобиля Lada погиб, еще один человек пострадал. Его экстренно доставили в екатеринбургскую ГКБ №36. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП, а также регулируют потоки транспорта на участке, где произошла авария.

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На Тюменском тракте возле города Заречный (Свердловская область) столкнулись три машины, водитель одной из них погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение машин на участке, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени, машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За Lada ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной», — рассказали инспекторы. Водитель автомобиля Lada погиб, еще один человек пострадал. Его экстренно доставили в екатеринбургскую ГКБ №36. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП, а также регулируют потоки транспорта на участке, где произошла авария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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