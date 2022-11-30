На свердловской трассе водитель погиб в аварии с тремя машинами

На Тюменском тракте столкнулись три автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Тюменском тракте возле города Заречный (Свердловская область) столкнулись три машины, водитель одной из них погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение машин на участке, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени, машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За Lada ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной», — рассказали инспекторы.

Водитель автомобиля Lada погиб, еще один человек пострадал. Его экстренно доставили в екатеринбургскую ГКБ №36. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП, а также регулируют потоки транспорта на участке, где произошла авария.