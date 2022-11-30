30 ноября 2022

Свердловчанин убил собутыльника из-за закуски. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кировграде поймали мужчину, убившего собутыльника из-за закуски Фото:

В Кировграде (Свердловская область) 36-летний мужчина убил собутыльника из-за закуски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и пригласил к себе домой, чтобы „опохмелить“. После застолья обвиняемый решил, что мужчина украл продукты из его холодильника из-за чего догнал нового знакомого и вступил с ним в конфликт. В ходе разъяснения обстоятельств, хозяин квартиры нанес смертельные удары ножом собутыльнику», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

С места преступления фигурант незамедлительно скрылся, а потерпевший, хотя и был доставлен в больницу, впоследствии погиб от полученных ран. В настоящее время по уголовному делу следователем СК продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный гражданин и ранее не дружил с законом. «Он имеет ряд судимостей, в том числе за грабеж и мошенничество — в 2005 году, за мошенничество — в 2007, за кражи — в 2015 и 2018 годах, а также за кражи и причинение вреда здоровью — в 2019 году», — дополнил Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, которые закололи водителя отверткой. Злоумышленники получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет.

Свердловчанин убил собутыльника из-за закуски. Фото
Фото:

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В Кировграде (Свердловская область) 36-летний мужчина убил собутыльника из-за закуски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и пригласил к себе домой, чтобы „опохмелить“. После застолья обвиняемый решил, что мужчина украл продукты из его холодильника из-за чего догнал нового знакомого и вступил с ним в конфликт. В ходе разъяснения обстоятельств, хозяин квартиры нанес смертельные удары ножом собутыльнику», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД. С места преступления фигурант незамедлительно скрылся, а потерпевший, хотя и был доставлен в больницу, впоследствии погиб от полученных ран. В настоящее время по уголовному делу следователем СК продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный гражданин и ранее не дружил с законом. «Он имеет ряд судимостей, в том числе за грабеж и мошенничество — в 2005 году, за мошенничество — в 2007, за кражи — в 2015 и 2018 годах, а также за кражи и причинение вреда здоровью — в 2019 году», — дополнил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, которые закололи водителя отверткой. Злоумышленники получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет.
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