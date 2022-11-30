Свердловчанин убил собутыльника из-за закуски. Фото

01 декабря 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Кировграде поймали мужчину, убившего собутыльника из-за закуски Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) 36-летний мужчина убил собутыльника из-за закуски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и пригласил к себе домой, чтобы „опохмелить“. После застолья обвиняемый решил, что мужчина украл продукты из его холодильника из-за чего догнал нового знакомого и вступил с ним в конфликт. В ходе разъяснения обстоятельств, хозяин квартиры нанес смертельные удары ножом собутыльнику», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД. С места преступления фигурант незамедлительно скрылся, а потерпевший, хотя и был доставлен в больницу, впоследствии погиб от полученных ран. В настоящее время по уголовному делу следователем СК продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный гражданин и ранее не дружил с законом. «Он имеет ряд судимостей, в том числе за грабеж и мошенничество — в 2005 году, за мошенничество — в 2007, за кражи — в 2015 и 2018 годах, а также за кражи и причинение вреда здоровью — в 2019 году», — дополнил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, которые закололи водителя отверткой. Злоумышленники получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет. Свердловчанин убил собутыльника из-за закуски. Фото Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Кировграде (Свердловская область) 36-летний мужчина убил собутыльника из-за закуски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и пригласил к себе домой, чтобы „опохмелить“. После застолья обвиняемый решил, что мужчина украл продукты из его холодильника из-за чего догнал нового знакомого и вступил с ним в конфликт. В ходе разъяснения обстоятельств, хозяин квартиры нанес смертельные удары ножом собутыльнику», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД. С места преступления фигурант незамедлительно скрылся, а потерпевший, хотя и был доставлен в больницу, впоследствии погиб от полученных ран. В настоящее время по уголовному делу следователем СК продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный гражданин и ранее не дружил с законом. «Он имеет ряд судимостей, в том числе за грабеж и мошенничество — в 2005 году, за мошенничество — в 2007, за кражи — в 2015 и 2018 годах, а также за кражи и причинение вреда здоровью — в 2019 году», — дополнил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, которые закололи водителя отверткой. Злоумышленники получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет.