Суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, которые закололи водителя отверткой

01 декабря 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Приговор вынесли в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Трое екатеринбуржцев, которые избили случайного водителя ради недорогой машины, а затем воткнули ему в шею отвертку, получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 19 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ночью в июле 2016 года екатеринбуржцы решили угнать автомобиль «ВАЗ-21102», ради чего жестоко избили водителя, прыгая по нему. После этого, чтобы избавиться от возможного свидетеля, несколько раз воткнули ему в шею отвертку. Решив, что мужчина умер, у него из кармана ключи и скрылись. Труп мужчины нашли в кустах около трассы, где произошло ограбление. Приговор вынесли спустя почти 6 лет после убийства.

Трое екатеринбуржцев, которые избили случайного водителя ради недорогой машины, а затем воткнули ему в шею отвертку, получили тюремные сроки от восьми до 19,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 19 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ночью в июле 2016 года екатеринбуржцы решили угнать автомобиль «ВАЗ-21102», ради чего жестоко избили водителя, прыгая по нему. После этого, чтобы избавиться от возможного свидетеля, несколько раз воткнули ему в шею отвертку. Решив, что мужчина умер, у него из кармана ключи и скрылись. Труп мужчины нашли в кустах около трассы, где произошло ограбление. Приговор вынесли спустя почти 6 лет после убийства.