Пермский стоматолог открыл в деревне школу бизнеса для детей

Для школьников проводят уроки предприниматели и бизнес-тренеры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский предприниматель и владелец сети стоматологических клиник «Юнит» Юрий Карманов запустил проект по обучению детей основам предпринимательства. В нем участвуют более 40 учеников школы поселка Ильинский, на базе которой проводятся уроки бизнеса. По словам автора проекта, одна из целей — привить детям желание к открытию своего дела, в том числе, в сельской местности.

«У нас такое количество ресурсов в Ильинском районе. В первую очередь, это очень талантливое подрастающее поколение, которому важно сегодня помочь встать на ноги, чтобы нам завтра было не стыдно за свое бездействие. Особенно в такое время, которое бросает новые вызовы», — рассказал URA.RU бизнесмен.

Для детей бесплатно проводят уроки пермские предприниматели и бизнес-тренеры. Они рассказывают школьникам, как придумать идею стартапа, подготовить бизнес-план к защите перед инвесторами и в итоге создать свое собственное успешное предприятие. Проект также активно поддерживает гильдия добросовестных предприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми студенты учатся создавать свой бизнес, участвуя в деловой игре «Рынок и капитал». Победители станут участниками программы и пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности «Start Up».