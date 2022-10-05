Пермские студенты учатся создавать собственный бизнес

В Пермском крае стартовал первый сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле»

06 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Студенты разрабатывали стратегию для игры Фото: Влад Нелюбин © URA.RU В Перми прошел первый отборочный турнир программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Около 40 студентов Пермского государственного национального муниципального университета приняли участие в бизнес-игре «Рынок и капитал». Ее победители станут участниками программы и пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности «Start Up». «Турнир „Рынок и капитал“ — некий симулятор деловой деятельности. Здесь — все как в жизни. Участники должны заработать как можно больше денег или баллов несколькими способами. Можно ходить на работу, играть на бирже, решать бизнес-кейсы. Задания отборочного тура направлены на то, чтобы проявить свою предпринимательскую и финансовую грамотность и идти дальше», — поделилась подробностями руководитель программы «Я в деле» в Пермском крае Елизавета Попова. Из 40 студентов в следующий этап программы прошли три команды. Далее, после прохождения курса «Start-up», они смогут выйти в финал и сражаться со студенческими командами из других регионов. Капитан одной из команд-победителей, студентка первого курса Кристина Чугунова, рассказала, что секрет их победы — в командной работе. «Мы работали сообща, отнеслись серьезно к вопросу и поэтому победили», — говорит Кристина. Учебный курс программы «Я в деле» длится 2 месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Ребята учатся создавать продукты или услуги, продавать их — не по книжке, а в реальной жизни. В учебных сессиях принимают участие опытные предприниматели. Их главный урок для студентов — не бояться ошибаться. Участники получают также ценные навыки наставничества. По мнению авторов программы, гораздо больших успехов добиваются те, кто не просто развивает свой бизнес, но и помогает развиваться своей команде. «Сила человека, который хочет добиться многого, в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам», — уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди». В ходе прошедшего турнира не всем удалось одержать победу. Так, Сархан Алиев не стал финалистом, но не сдается: «Я увидел приглашение на игру и решил проверить свои силы. Первое, что я получил здесь — новые знакомства. А второе — знания. Дополнительное образование — это всегда большой плюс. Я обязательно пойду на собеседование и буду двигаться дальше», — рассказал юноша. Программа «Я в деле» была инициирована в январе 2022 года и реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежи, Фонда содействия инновациям. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся республиканских вузов на сайте явделе.рф. В следующий этап прошли только 10 студентов Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Некоторые ребята смогли заработать на бирже Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Наставники программы «Я в деле» Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

В Перми прошел первый отборочный турнир программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Около 40 студентов Пермского государственного национального муниципального университета приняли участие в бизнес-игре «Рынок и капитал». Ее победители станут участниками программы и пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности «Start Up». «Турнир „Рынок и капитал“ — некий симулятор деловой деятельности. Здесь — все как в жизни. Участники должны заработать как можно больше денег или баллов несколькими способами. Можно ходить на работу, играть на бирже, решать бизнес-кейсы. Задания отборочного тура направлены на то, чтобы проявить свою предпринимательскую и финансовую грамотность и идти дальше», — поделилась подробностями руководитель программы «Я в деле» в Пермском крае Елизавета Попова. Из 40 студентов в следующий этап программы прошли три команды. Далее, после прохождения курса «Start-up», они смогут выйти в финал и сражаться со студенческими командами из других регионов. Капитан одной из команд-победителей, студентка первого курса Кристина Чугунова, рассказала, что секрет их победы — в командной работе. «Мы работали сообща, отнеслись серьезно к вопросу и поэтому победили», — говорит Кристина. Учебный курс программы «Я в деле» длится 2 месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Ребята учатся создавать продукты или услуги, продавать их — не по книжке, а в реальной жизни. В учебных сессиях принимают участие опытные предприниматели. Их главный урок для студентов — не бояться ошибаться. Участники получают также ценные навыки наставничества. По мнению авторов программы, гораздо больших успехов добиваются те, кто не просто развивает свой бизнес, но и помогает развиваться своей команде. «Сила человека, который хочет добиться многого, в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам», — уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди». В ходе прошедшего турнира не всем удалось одержать победу. Так, Сархан Алиев не стал финалистом, но не сдается: «Я увидел приглашение на игру и решил проверить свои силы. Первое, что я получил здесь — новые знакомства. А второе — знания. Дополнительное образование — это всегда большой плюс. Я обязательно пойду на собеседование и буду двигаться дальше», — рассказал юноша. Программа «Я в деле» была инициирована в январе 2022 года и реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежи, Фонда содействия инновациям. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся республиканских вузов на сайте явделе.рф.