В Сургуте хозяева заперли собаку в заглушенном автомобиле на парковке возле ТЦ «Аура» в мороз. На это обратила внимание подписчица сообщества «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте».
«Хотела бы обратиться к горе-хозяйке данного авто. Как можно оставить маленькую, короткошерстную собаку в холодной заглушенной машине в −22 градуса?» — возмутилась автор поста.
По словам женщины, в течение получаса хозяева так и не появились. За это время собака начала замерзать. «Заглянула в окно — собака уже лежала калачиком, тряслась. Сигнализация, к сожалению, у машины не работает. Женщина, посидите часок в одних трусах в ледяной машине, чтобы понять, что испытывает бедный пес», — добавила автор.
Ранее URA.RU писало о школьнице из Сургута, которую в мороз высадили из автобуса из-за блокировки карты. Мама девочки записала обращение на видео и распространила в соцсетях.
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