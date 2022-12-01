01 декабря 2022

В Сургуте собаку бросили в машине на парковке ТЦ в мороз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , тц аура
На парковке сургутского ТЦ «Аура» хозяева оставили собаку в машине на морозе Фото:

В Сургуте хозяева заперли собаку в заглушенном автомобиле на парковке возле ТЦ «Аура» в мороз. На это обратила внимание подписчица сообщества «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте».

«Хотела бы обратиться к горе-хозяйке данного авто. Как можно оставить маленькую, короткошерстную собаку в холодной заглушенной машине в −22 градуса?» — возмутилась автор поста.

По словам женщины, в течение получаса хозяева так и не появились. За это время собака начала замерзать. «Заглянула в окно — собака уже лежала калачиком, тряслась. Сигнализация, к сожалению, у машины не работает. Женщина, посидите часок в одних трусах в ледяной машине, чтобы понять, что испытывает бедный пес», — добавила автор.

Ранее URA.RU писало о школьнице из Сургута, которую в мороз высадили из автобуса из-за блокировки карты. Мама девочки записала обращение на видео и распространила в соцсетях.

Собаку бросили замерзать в машине
Фото:

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В Сургуте хозяева заперли собаку в заглушенном автомобиле на парковке возле ТЦ «Аура» в мороз. На это обратила внимание подписчица сообщества «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте». «Хотела бы обратиться к горе-хозяйке данного авто. Как можно оставить маленькую, короткошерстную собаку в холодной заглушенной машине в −22 градуса?» — возмутилась автор поста. По словам женщины, в течение получаса хозяева так и не появились. За это время собака начала замерзать. «Заглянула в окно — собака уже лежала калачиком, тряслась. Сигнализация, к сожалению, у машины не работает. Женщина, посидите часок в одних трусах в ледяной машине, чтобы понять, что испытывает бедный пес», — добавила автор. Ранее URA.RU писало о школьнице из Сургута, которую в мороз высадили из автобуса из-за блокировки карты. Мама девочки записала обращение на видео и распространила в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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