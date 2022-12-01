В Сургуте собаку бросили в машине на парковке ТЦ в мороз. Фото

02 декабря 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

На парковке сургутского ТЦ «Аура» хозяева оставили собаку в машине на морозе Фото: Артем Ковтун © URA.RU В Сургуте хозяева заперли собаку в заглушенном автомобиле на парковке возле ТЦ «Аура» в мороз. На это обратила внимание подписчица сообщества «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте». «Хотела бы обратиться к горе-хозяйке данного авто. Как можно оставить маленькую, короткошерстную собаку в холодной заглушенной машине в −22 градуса?» — возмутилась автор поста. По словам женщины, в течение получаса хозяева так и не появились. За это время собака начала замерзать. «Заглянула в окно — собака уже лежала калачиком, тряслась. Сигнализация, к сожалению, у машины не работает. Женщина, посидите часок в одних трусах в ледяной машине, чтобы понять, что испытывает бедный пес», — добавила автор. Ранее URA.RU писало о школьнице из Сургута, которую в мороз высадили из автобуса из-за блокировки карты. Мама девочки записала обращение на видео и распространила в соцсетях. Собаку бросили замерзать в машине Фото: сообщество © «К-Информ»

В Сургуте хозяева заперли собаку в заглушенном автомобиле на парковке возле ТЦ «Аура» в мороз. На это обратила внимание подписчица сообщества «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте». «Хотела бы обратиться к горе-хозяйке данного авто. Как можно оставить маленькую, короткошерстную собаку в холодной заглушенной машине в −22 градуса?» — возмутилась автор поста. По словам женщины, в течение получаса хозяева так и не появились. За это время собака начала замерзать. «Заглянула в окно — собака уже лежала калачиком, тряслась. Сигнализация, к сожалению, у машины не работает. Женщина, посидите часок в одних трусах в ледяной машине, чтобы понять, что испытывает бедный пес», — добавила автор. Ранее URA.RU писало о школьнице из Сургута, которую в мороз высадили из автобуса из-за блокировки карты. Мама девочки записала обращение на видео и распространила в соцсетях.