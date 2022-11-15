В ХМАО пожаловались на аукцион по строительству котельной

16 ноября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

УФАС заморозило строительство котельной в Сургутском районе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В ХМАО приостановили аукцион на строительство котельной в Сургутском районе из-за жалобы тюменской компании ООО ТПП «Контур». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «В Ханты-Мансийское УФАС поступила жалоба ООО ТПП «Контур» на действия заказчика <…> при проведении аукциона, предметом которого является «Строительство блочно — модульной котельной п. Солнечный, с. п. Солнечный, Сургутского района», — говорится в официальном уведомлении УФАС по ХМАО-Югре. Причиной жалобы стало нарушение в сумме обеспечения исполнения данного контракта. По закону он не должен превышать 10% от стоимости закупки. Но в данном аукционе указана сумма 79,4 млн рублей, что составляет 12,39% от начальной стоимости. Проведение всех конкурсных процедур остановлено до оглашения результатов проверки. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО. Причиной проверки стали жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным.

В ХМАО приостановили аукцион на строительство котельной в Сургутском районе из-за жалобы тюменской компании ООО ТПП «Контур». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «В Ханты-Мансийское УФАС поступила жалоба ООО ТПП «Контур» на действия заказчика <…> при проведении аукциона, предметом которого является «Строительство блочно — модульной котельной п. Солнечный, с. п. Солнечный, Сургутского района», — говорится в официальном уведомлении УФАС по ХМАО-Югре. Причиной жалобы стало нарушение в сумме обеспечения исполнения данного контракта. По закону он не должен превышать 10% от стоимости закупки. Но в данном аукционе указана сумма 79,4 млн рублей, что составляет 12,39% от начальной стоимости. Проведение всех конкурсных процедур остановлено до оглашения результатов проверки. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО. Причиной проверки стали жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным.