15 ноября 2022
14 ноября 2022

В ХМАО пожаловались на аукцион по строительству котельной

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, котельная, труба дымит, дым из трубы, труба
УФАС заморозило строительство котельной в Сургутском районе Фото:

В ХМАО приостановили аукцион на строительство котельной в Сургутском районе из-за жалобы тюменской компании ООО ТПП «Контур». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«В Ханты-Мансийское УФАС поступила жалоба ООО ТПП «Контур» на действия заказчика <…> при проведении аукциона, предметом которого является «Строительство блочно — модульной котельной п. Солнечный, с. п. Солнечный, Сургутского района», — говорится в официальном уведомлении УФАС по ХМАО-Югре.

Причиной жалобы стало нарушение в сумме обеспечения исполнения данного контракта. По закону он не должен превышать 10% от стоимости закупки. Но в данном аукционе указана сумма 79,4 млн рублей, что составляет 12,39% от начальной стоимости. Проведение всех конкурсных процедур остановлено до оглашения результатов проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО. Причиной проверки стали жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным.

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В ХМАО приостановили аукцион на строительство котельной в Сургутском районе из-за жалобы тюменской компании ООО ТПП «Контур». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «В Ханты-Мансийское УФАС поступила жалоба ООО ТПП «Контур» на действия заказчика <…> при проведении аукциона, предметом которого является «Строительство блочно — модульной котельной п. Солнечный, с. п. Солнечный, Сургутского района», — говорится в официальном уведомлении УФАС по ХМАО-Югре. Причиной жалобы стало нарушение в сумме обеспечения исполнения данного контракта. По закону он не должен превышать 10% от стоимости закупки. Но в данном аукционе указана сумма 79,4 млн рублей, что составляет 12,39% от начальной стоимости. Проведение всех конкурсных процедур остановлено до оглашения результатов проверки. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО. Причиной проверки стали жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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