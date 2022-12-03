ГБР проверяют причастность должностных лиц Киевской администрации к невыполнению договораФото: Официальный сайт президента Украины
В мэрии Киева прошли обыски в рамках расследования, касаемо нецелевого использования восстановленных земель украинской столицы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.
«Сотрудники ГБР проверили обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель и парков Киева и злоупотребления властью», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что сотрудники следственного ведомства также проверяют причастность лиц к невыполнению договора между администрацией и предприятиями Киева.
Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением». Наказание подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.
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В мэрии Киева прошли обыски в рамках расследования, касаемо нецелевого использования восстановленных земель украинской столицы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. «Сотрудники ГБР проверили обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель и парков Киева и злоупотребления властью», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что сотрудники следственного ведомства также проверяют причастность лиц к невыполнению договора между администрацией и предприятиями Киева. Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением». Наказание подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.