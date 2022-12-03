В мэрии Киева прошли обыски

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
ГБР проверяют причастность должностных лиц Киевской администрации к невыполнению договора Фото:

В мэрии Киева прошли обыски в рамках расследования, касаемо нецелевого использования восстановленных земель украинской столицы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

«Сотрудники ГБР проверили обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель и парков Киева и злоупотребления властью», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что сотрудники следственного ведомства также проверяют причастность лиц к невыполнению договора между администрацией и предприятиями Киева.

Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением». Наказание подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.

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В мэрии Киева прошли обыски в рамках расследования, касаемо нецелевого использования восстановленных земель украинской столицы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. «Сотрудники ГБР проверили обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель и парков Киева и злоупотребления властью», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что сотрудники следственного ведомства также проверяют причастность лиц к невыполнению договора между администрацией и предприятиями Киева. Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением». Наказание подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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