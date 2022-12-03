03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
К месту происшествия выехали сотрудники Следственного комитета и полиции Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Поздним вечером 3 декабря в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам полиции уже удалось установить личность погибшего. «Им оказался молодой мужчина. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, в том числе, устанавливается, не связана ли гибель гражданина с проявлениями криминала», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Просторная, 38 нашли труп мужчины. Погибшим оказался 53-летний мужчина, его смерть не носила криминальный характер.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Поздним вечером 3 декабря в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудникам полиции уже удалось установить личность погибшего. «Им оказался молодой мужчина. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, в том числе, устанавливается, не связана ли гибель гражданина с проявлениями криминала», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Просторная, 38 нашли труп мужчины. Погибшим оказался 53-летний мужчина, его смерть не носила криминальный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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