В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

04 декабря 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

К месту происшествия выехали сотрудники Следственного комитета и полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Поздним вечером 3 декабря в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудникам полиции уже удалось установить личность погибшего. «Им оказался молодой мужчина. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, в том числе, устанавливается, не связана ли гибель гражданина с проявлениями криминала», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Просторная, 38 нашли труп мужчины. Погибшим оказался 53-летний мужчина, его смерть не носила криминальный характер.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Поздним вечером 3 декабря в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудникам полиции уже удалось установить личность погибшего. «Им оказался молодой мужчина. Правоохранители выясняют все детали произошедшего, в том числе, устанавливается, не связана ли гибель гражданина с проявлениями криминала», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Просторная, 38 нашли труп мужчины. Погибшим оказался 53-летний мужчина, его смерть не носила криминальный характер.