В Германии обрушились на Зеленского из-за его наглости по санкциям против РФ

Жители Германии выступили с критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, несерьезным и комфортным для Москвы. Своим мнением немцы поделились в комментариях под публикацией Spiegel.
«Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», — возмутился один из читателей издания. Другой комментатор, в свою очередь, поразился неблагодарности Зеленского. «Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья», — подчеркнул он.
«Неужели вам обязательно следить за каждой чепухой, которую требует Зеленский?» — задался вопросом один из читателей. А пользователь под псевдонимом Симон выразил свое непонимание жертв жителей Германии ради украинцев. «Мы также разрушаем себя. США, Япония, Китай… повышайте свою конкурентоспособность за наш счет», — написал он.
Ранее Зеленский предлагал ужесточить обсуждаемый странами Евросоюза потолок цен на российскую нефть еще до его согласования. Тогда он предлагал установить его на уровне 30 долларов за баррель. Евросоюз, в свою очередь, согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель, что не устроило украинского президента. Он назвал такую санкционную меру европейских стран «слабой позицией».
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Жители Германии выступили с критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, несерьезным и комфортным для Москвы. Своим мнением немцы поделились в комментариях под публикацией Spiegel. «Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», — возмутился один из читателей издания. Другой комментатор, в свою очередь, поразился неблагодарности Зеленского. «Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья», — подчеркнул он. «Неужели вам обязательно следить за каждой чепухой, которую требует Зеленский?» — задался вопросом один из читателей. А пользователь под псевдонимом Симон выразил свое непонимание жертв жителей Германии ради украинцев. «Мы также разрушаем себя. США, Япония, Китай… повышайте свою конкурентоспособность за наш счет», — написал он. Ранее Зеленский предлагал ужесточить обсуждаемый странами Евросоюза потолок цен на российскую нефть еще до его согласования. Тогда он предлагал установить его на уровне 30 долларов за баррель. Евросоюз, в свою очередь, согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель, что не устроило украинского президента. Он назвал такую санкционную меру европейских стран «слабой позицией».