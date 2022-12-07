Латвийский парламент взял на работу ведьму

Петере заявила, что есть список ведьм, приближенных к политике
Латвийский депутат партии «За стабильность!» Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощники Саниту Петере, которая многим в Латвии известна как «белая ведьма». Об этом написали в Tauta Runa.
«Разве ведьма не может быть в парламенте? Я думаю, что мы очень важны и полезны в политике», — приводит
По словам Петере, существует целый список ведьм, которые близки к политике. Уточняется, что ведьма помогает депутату в социальных вопросах, в которых чародейка наиболее сильна.
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