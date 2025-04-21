Ученые выявили неожиданную опасность парацетамола

Длительный прием парацетамола и ибупрофена может снизить активность сперматозоидов на 35%. Об этом сообщила преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, врач Марина Рудакова со ссылкой на результаты исследований и экспериментов на животных.
«Парацетамол действует за счет снижения уровня простагландинов, и ... это негативно влияет на выработку гормонов при длительном применении препарата (ежедневный прием более 7 дней)... Проведенные исследования описывают испытуемых с высокой концентрацией парацетамола в моче ... и снижением активности сперматозоидов на 35%», — рассказала Рудакова в беседе с «Газетой.Ru».
Было установлено, что наибольшее отрицательное воздействие оказывается на плод в период внутриутробного развития. Однако врач подчеркнула, что нельзя утверждать, что снижение активности сперматозоидов связано исключительно с приемом парацетамола, поскольку эту ситуацию могут обусловливать и другие факторы: экология, генетика, сопутствующее применение других медикаментов, а также особенности образа жизни.
Рудакова также напомнила, что парацетамол оказывает выраженное негативное воздействие на печень, что научно подтверждено. Она порекомендовала по возможности заменять этот препарат более современными средствами для снятия боли и температуры — их отличает улучшенный профиль безопасности и минимум побочных эффектов. Однако, по словам врача, любые решения о приеме лекарств необходимо принимать только после консультации с врачом.
Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина сообщила, что за рулем запрещено пить аспирин и парацетамол, пишет 360.ru. По ее словам, перечень запрещенных для водителей препаратов был дополнен и теперь охватывает не только психоактивные и наркотические вещества, но и широко используемые медикаменты, в числе которых аспирин, парацетамол, ибупрофен, а также ушные капли с содержанием спирта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.