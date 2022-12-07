РЕН ТВ: отца Филлипа Киркорова госпитализировали

Бедроса Киркорова отвезли в одну из клиник Москвы, пишут СМИ
Бедроса Киркорова, который является отцом певца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Предварительной диагноз — пневмоторакс», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В ноябре отцу Киркорова сделали срочную операцию на сердце, сообщает «Дни.ру». Ему поставили кардиостимулятор из-за приступа аритмии. Бедросу Киркорову летом исполнилось 90 лет, передает Пятый канал.
Обновлено 17:01.
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская подтвердила информацию о госпитализации отца Киркорова с подозрением на воспаление легких. Об этом она сообщает ТАСС.
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