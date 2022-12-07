РЕН ТВ: отца Филлипа Киркорова госпитализировали 07 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 + Бедроса Киркорова отвезли в одну из клиник Москвы, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бедроса Киркорова, который является отцом певца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Предварительной диагноз — пневмоторакс», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. В ноябре отцу Киркорова сделали срочную операцию на сердце, сообщает «Дни.ру». Ему поставили кардиостимулятор из-за приступа аритмии. Бедросу Киркорову летом исполнилось 90 лет, передает Пятый канал. Обновлено 17:01. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская подтвердила информацию о госпитализации отца Киркорова с подозрением на воспаление легких. Об этом она сообщает ТАСС. Бедроса Киркорова, который является отцом певца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Предварительной диагноз — пневмоторакс», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. В ноябре отцу Киркорова сделали срочную операцию на сердце, сообщает «Дни.ру». Ему поставили кардиостимулятор из-за приступа аритмии. Бедросу Киркорову летом исполнилось 90 лет, передает Пятый канал. Обновлено 17:01. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская подтвердила информацию о госпитализации отца Киркорова с подозрением на воспаление легких. Об этом она сообщает ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям