ПФР отказал в выплате пенсии пермячке, работавшей на опасном производстве

Жительница Перми обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ после отказа о назначении ей досрочной пенсии по старости. Пермячка отработала на вредном производстве много лет, однако в фонде этого не учли и в назначении пенсии отказали. В суде женщина отстояла свое право на получение пособия, сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда.
«Суд решил: включить периоды работы Третьяковой О. А. в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости. Возложить на Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обязанность назначить Третьяковой О. А. досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении.
На вредном производстве пермячка имела дело с пластмассой, испарения которой имеют второй класс опасности. Всего в различных должностях женщина проработала на вредном предприятии более 21 года, включая несколько лет отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим она имеет право на назначение досрочной страховой пенсии.
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