ПФР отказал в выплате пенсии пермячке, работавшей на опасном производстве

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Пенсионный Фонд Российской Федерации в Ленинском районе. Екатеринбург, ленинский район, логотип, пенсионный фонд, пенсионный фонд рф, вывеска, улица вайнера26
Свое право на пенсию пермячка оспорила у Пенсионного фонда в суде Фото:

Жительница Перми обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ после отказа о назначении ей досрочной пенсии по старости. Пермячка отработала на вредном производстве много лет, однако в фонде этого не учли и в назначении пенсии отказали. В суде женщина отстояла свое право на получение пособия, сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда.

«Суд решил: включить периоды работы Третьяковой О. А. в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости. Возложить на Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обязанность назначить Третьяковой О. А. досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении.

На вредном производстве пермячка имела дело с пластмассой, испарения которой имеют второй класс опасности. Всего в различных должностях женщина проработала на вредном предприятии более 21 года, включая несколько лет отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим она имеет право на назначение досрочной страховой пенсии.

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Жительница Перми обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ после отказа о назначении ей досрочной пенсии по старости. Пермячка отработала на вредном производстве много лет, однако в фонде этого не учли и в назначении пенсии отказали. В суде женщина отстояла свое право на получение пособия, сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда. «Суд решил: включить периоды работы Третьяковой О. А. в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости. Возложить на Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обязанность назначить Третьяковой О. А. досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. На вредном производстве пермячка имела дело с пластмассой, испарения которой имеют второй класс опасности. Всего в различных должностях женщина проработала на вредном предприятии более 21 года, включая несколько лет отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим она имеет право на назначение досрочной страховой пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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