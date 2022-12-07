ПФР отказал в выплате пенсии пермячке, работавшей на опасном производстве

07 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Свое право на пенсию пермячка оспорила у Пенсионного фонда в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ после отказа о назначении ей досрочной пенсии по старости. Пермячка отработала на вредном производстве много лет, однако в фонде этого не учли и в назначении пенсии отказали. В суде женщина отстояла свое право на получение пособия, сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда. «Суд решил: включить периоды работы Третьяковой О. А. в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости. Возложить на Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обязанность назначить Третьяковой О. А. досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. На вредном производстве пермячка имела дело с пластмассой, испарения которой имеют второй класс опасности. Всего в различных должностях женщина проработала на вредном предприятии более 21 года, включая несколько лет отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим она имеет право на назначение досрочной страховой пенсии.

Жительница Перми обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ после отказа о назначении ей досрочной пенсии по старости. Пермячка отработала на вредном производстве много лет, однако в фонде этого не учли и в назначении пенсии отказали. В суде женщина отстояла свое право на получение пособия, сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда. «Суд решил: включить периоды работы Третьяковой О. А. в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости. Возложить на Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обязанность назначить Третьяковой О. А. досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. На вредном производстве пермячка имела дело с пластмассой, испарения которой имеют второй класс опасности. Всего в различных должностях женщина проработала на вредном предприятии более 21 года, включая несколько лет отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим она имеет право на назначение досрочной страховой пенсии.