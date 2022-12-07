Бывший вице-мэр Сургута ищет новую работу

08 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Кривцов временно остался без работы Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-вице мэр Сургута Николай Кривцов ищет новую работу после ухода из сургутского филиала строительной компании «Брусника», где он работал после увольнения из городской администрации. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Кривцов. «У меня закончился контракт со строительной компанией „Брусника“ [Кривцов устроился туда после отставки с поста вице-мэра прим.редакции]. Сейчас я временно без работы. Рассматриваю предложения о новой занятости. Конечно, хочется остаться работать в Сургуте, но если предложение будет достойным, то готов рассмотреть и переезд», — сообщил Кривцов. Как сообщил Кривцов, на данный момент у него есть два предложения от работодателей. Но окончательное решение по ним он еще не принял. «У меня есть сейчас два конкретных предложения, я их пока не буду озвучивать. Решение окончательно еще не принято», — добавил Кривцов. Ранее URA.RU сообщало, что Кривцов ушел из мэрии весной 2021 года. В городской администрации он проработал с осени 2016 года, где курировал городскую коммуналку, комитет по управлению имуществом, управление учета и распределения жилья.

Экс-вице мэр Сургута Николай Кривцов ищет новую работу после ухода из сургутского филиала строительной компании «Брусника», где он работал после увольнения из городской администрации. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Кривцов. «У меня закончился контракт со строительной компанией „Брусника“ [Кривцов устроился туда после отставки с поста вице-мэра прим.редакции]. Сейчас я временно без работы. Рассматриваю предложения о новой занятости. Конечно, хочется остаться работать в Сургуте, но если предложение будет достойным, то готов рассмотреть и переезд», — сообщил Кривцов. Как сообщил Кривцов, на данный момент у него есть два предложения от работодателей. Но окончательное решение по ним он еще не принял. «У меня есть сейчас два конкретных предложения, я их пока не буду озвучивать. Решение окончательно еще не принято», — добавил Кривцов. Ранее URA.RU сообщало, что Кривцов ушел из мэрии весной 2021 года. В городской администрации он проработал с осени 2016 года, где курировал городскую коммуналку, комитет по управлению имуществом, управление учета и распределения жилья.